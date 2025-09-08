Alivio al intenso calor esta semana en el sur de California

Después de un fin de semana con altas temperaturas, los residentes del sur de California pueden esperar un ligero alivio del calor extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó un descenso en las temperaturas durante esta semana debido a un sistema de baja presión que provocará un cambio significativo en el patrón climático.

A steady cool down is expected through Thursday, with highs on Thursday 10 to 20 degrees below average for inland areas. Will you enjoy this glimpse of fall? 🍂 pic.twitter.com/yfjw4qujH5 — NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 7, 2025

“Se espera un enfriamiento gradual hasta el jueves, con máximas de 10 a 20 grados por debajo del promedio en las zonas del interior“, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Sigue leyendo: Se esperan tormentas eléctricas en el sur de California

Desde este lunes, comenzó una tendencia al descenso de las temperaturas a medida que el sistema de baja presión comienza a hacer sentir sus efectos, con una disminución de al menos 10 grados Fahrenheit por debajo de lo normal durante gran parte de la semana.

Un fenómeno meteorológico llamado “capa marina” se profundizará diariamente, lo que traerá nubes más bajas a los valles en los condados de Los Ángeles y Ventura durante las mañanas.

Sigue leyendo: Precaución: corrientes peligrosas en playas del sur de California

Se pronostica que el miércoles y jueves serán los días con temperaturas más frescas, con registros que no alcanzarán los 80 °F, mientras que algunas zonas costeras prevalecerán bajo condiciones de cielos nublados durante gran parte del día.

Además, las condiciones son favorables para que se tenga algunas lloviznas matutinas, especialmente cerca de las laderas más bajas de las montañas.

Sigue leyendo: Avisos de calor en Los Ángeles: medidas esenciales para protegerte

Después del jueves, se espera una tendencia a que regresen temperaturas más calurosas en la región, sin que se tenga certeza sobre la rapidez con la que regresará el calor.

Algunos pronósticos sugieren que otro sistema de baja presión, con temperaturas más frías, pueda llegar al final del próximo fin de semana.

Sigue leyendo:

· Tormentas eléctricas detienen vuelos en aeropuertos del sur de California

· Recursos desplegados en California para combatir incendios forestales

· Temperaturas extremas amenazan al sur de California