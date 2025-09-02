Se esperan tormentas eléctricas en el sur de California

Meteorólogos pronosticaron posibles tormentas eléctricas en varias zonas del sur de California, mientras una fuerte ola de calor se mantiene afectando gran parte de la región, incluso con temperaturas de hasta tres dígitos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó sobre posibles chubascos en el condado de Los Ángeles, incluida una franja desde Brentwood hasta Santa Clarita, donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Showers continue to develop over Los Angeles County, including a line from Brentwood to Santa Clarita. Conditions can rapidly deteriorate. If you hear thunder or see lightning, seek shelter until the storm passed. Be prepared for gusty winds. #cawx pic.twitter.com/CaFTsRTOoI — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 2, 2025

Las condiciones pueden extenderse hasta la noche de este martes, con una alerta para los valles, Inland Empire, las áreas metropolitanas de Los Ángeles y del condado de Orange, así como en las comunidades de las montañas.

Una columna de humedad monzónica permanece sobre la región al menos hasta este jueves, lo que puede aumentar la posibilidad de que ocurran tormentas eléctricas.

El NWS describió la humedad monzónica como un aumento de la humedad y la producción de lluvias debido a un cambio en los patrones de viento desde el océano Pacífico hacia el suroeste de los Estados Unidos.

Los especialistas dijeron que el incremento de la humedad ocasiona entre un 30% y un 50% de probabilidad de tormentas eléctricas en Antelope Valley y las montañas de San Gabriel al menos hasta la noche de este miércoles.

Según los pronósticos, se tiene una alta probabilidad de que se presenten intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento, con el riesgo de que ocurran inundaciones repentinas y flujos de escombros.

El NWS emitió una alerta de inundación, vigente hasta la noche de este miércoles, para zonas del noreste del condado de Los Ángeles, incluida la zona quemada por el incendio Bridge, las colinas de Antelope Valley, las montañas de San Gabriel y el corredor de la Autopista 14.

Persiste la ola de calor

Los meteorólogos dijeron que se tiene vigente una alerta de calor para gran parte del sur de California, donde los termómetros pueden alcanzar registros de entre 93 °F y 103 °F.

Debido a las altas temperaturas, está latente el peligro de que ocurran incendios, especialmente en terrenos con vegetación seca.

Los funcionarios de salud pública advirtieron a los residentes que tomen precauciones sobre las enfermedades relacionadas con el calor, sobre todo para las personas sensibles, como los niños pequeños, los adultos mayores y entre las personas que no tienen acceso al aire acondicionado.

