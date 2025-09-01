Precaución: corrientes peligrosas en playas del sur de California

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del peligro de corrientes de resaca y oleaje elevado en las costas de los condados de Los Ángeles y Ventura.

El NWS emitió una declaración de playa peligrosa por olas que pueden alcanzar hasta los 6 pies y corrientes de resaca que fluyen hacia el océano y que pueden alejar rápidamente a los bañistas de la orilla.

Labor Day Holiday Weekend Outlook. It will be warm. Elevated fire risks. Strong rip currents at the crowded beaches. #cawx pic.twitter.com/0Z9bvJXIsI — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 28, 2025

Las corrientes de resaca se forman normalmente en los quiebres de los bancos de arena y cerca de estructuras como muelles y embarcaderos.

Los especialistas dijeron que existe un alto riesgo de ahogamientos en el océano debido a las corrientes de resaca, que pueden alcanzar su punto máximo durante este lunes.

Las difíciles condiciones en el océano ocurren cuando hay avisos vigentes de calor extremo para algunas zonas del sur de California durante el feriado del Día del Trabajo.

Además de las corrientes de resaca, se pronostica un alto oleaje, de 3 a 6 pies, en las costas de los condados de Los Ángeles y Ventura, y de 4 a 7 pies en los condados de San Luis Obispo y el oeste de Santa Bárbara.

Las playas más afectadas por las peligrosas condiciones son las orientadas al sur desde Point Mugu hasta Malibu, así como las playas de Port San Luis y Ávila, lugar donde pueden registrarse olas hasta 7 pies de altura.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el riesgo de ahogamiento existe porque las corrientes de resaca pueden alejar de la costa a los nadadores y surfistas hacia mar adentro, además de hacer zozobrar pequeñas embarcaciones. Se instó a los nadadores sin experiencia a mantenerse fuera del agua.

Si entra al océano y queda atrapado en una corriente de resaca, se recomienda flotar sobre tu espalda para conservar energía y nadar paralelo a la orilla hasta alejarte de la atracción de la corriente.

Peligro de incendios

Los meteorólogos dijeron que hay condiciones meteorológicas por el calor excesivo que favorecen el surgimiento de incendios de vegetación, con mayor riesgo en las montañas y colinas del interior. El riesgo de conflagraciones tiene su punto máximo entre el martes y el jueves.

Hay un 20% de probabilidad de alertas de bandera roja en las montañas y laderas desde este lunes debido al incremento de la temperatura, en los condados de Los Ángeles y Ventura desde la noche de este lunes hasta el martes.

La región puede esperar tormentas eléctricas monzónicas desde este lunes por la noche hasta el viernes 5 de septiembre, particularmente sobre las montañas del este de los condados de Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles.

Los especialistas dijeron que hay posibilidad de que ocurran inundaciones repentinas aisladas este martes, especialmente en el este del condado de Los Ángeles.

Para el fin de semana, se espera la llegada de una masa de aire más estable y seca entre el viernes y el sábado, lo que puede terminar con el patrón cálido y húmedo que se ha tenido en la región.

