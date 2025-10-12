Condiciones de tormenta invernal se acercan al sur de California

Un sistema de tormentas con condiciones similares a una tormenta invernal viene en camino al sur de California y se esperan sus primeros efectos en la región para la noche de este lunes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

De acuerdo con los meteorólogos, se espera que los efectos de la inusual “tormenta invernal” se prolonguen hasta la mañana del miércoles.

#Thunderstorm threat for #SoCal:



* Mon night-Tue night

* Potential for strong/locally severe storms

– Gusts 50-60 MPH

– Small hail

– Waterspouts & weak, short-lived, tornadoes

* Pattern similar to documented severe weather setup for #SoCal.#CAwx pic.twitter.com/byLeGH3cEs — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 12, 2025

“Se esperan lluvias generalizadas de ligeras a moderadas con potencial de fuertes lluvias y tormentas eléctricas localizadas y vientos racheados“, dijo el NWS en su sinopsis de la discusión sobre el pronóstico en el área, publicada la mañana de este domingo.

Sigue leyendo: Alivio al intenso calor esta semana en el sur de California

Este domingo, el área de Los Ángeles estuvo bajo un aviso de intenso viento, vigente hasta las 10:00 a.m.

Sin embargo, los especialistas advirtieron que las condiciones de fuerte viento persistirán hasta la noche y madrugada del domingo, aunque cambiarán para este lunes.

De acuerdo con los pronósticos, se pueden esperar rachas de 45 o 50 millas por hora, vientos que se mantendrán durante la tarde y la noche.

Sigue leyendo: Dramático rescate de personas atrapadas por lodo en Riverside

Se tendrán cielos mayormente nublados conforme se acerque la noche, cuando se esperan las primeras precipitaciones.

Las lluvias, de ligeras a moderadas se mantendrán desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes, durante unas seis u ocho horas de precipitaciones constantes.

Según el NWS, habría condiciones para algunas granizadas y que puedan ocurrir tornados débiles de pequeña duración.

Sigue leyendo: Servicio Meteorológico Nacional confirma tornado en Los Ángeles

El NWS anunció una alerta de inundación para las áreas quemadas en el condado de Los Ángeles, que estará vigente desde la noche del lunes hasta la tarde del martes, cuando se espera que avance el fenómeno meteorológico por la región.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aseguró en las redes sociales que los departamentos municipales están preparados para hacer frente a cualquier situación por el clima, pero pidió a los residentes de las comunidades en las laderas que se mantengan alertas.

Los residentes de Los Ángeles pueden registrarse para recibir notificaciones de emergencia en este enlace.

Sigue leyendo: Órdenes y advertencias de evacuación en curso en el sur de California

Para el martes, los pronósticos prevén que las lluvias se vuelvan más dispersas durante la tarde.

Las previsiones sobre los totales de agua pluvial van desde un cuarto de pulgada en Antelope Valley hasta tres pulgadas y media en las comunidades de las Montañas de San Gabriel y su alrededor, según el NWS.

Se esperan condiciones para nevadas, que podría acumularse en elevaciones a partir de los 6,000 o 7,000 pies, aunque el pronóstico sobre la nieve tiene un alto grado de incertidumbre para los meteorólogos del NWS.

Sigue leyendo: Alertas de inundación por fuertes lluvias en el sur de California

Después de que pase este sistema de tormentas, los meteorólogos pronostican que las temperaturas se mantendrán frescas en toda la región, con un periodo de clima seco y un poco más cálido a partir del jueves, condiciones que se pueden prolongar hasta el fin de semana.

Sigue leyendo:

· Tormenta invernal trae lluvias y nevadas al sur de California

· Retiro de lodo en comunidad de Los Ángeles podría tardar días

· Órdenes de evacuación por tormenta en el sur de California