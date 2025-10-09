Tormenta tropical descarga lluvias en el sur de California

Los efectos de la tormenta eléctrica Priscilla podrían alcanzar el sur de California con el pronóstico de tormentas eléctricas desde la tarde de este jueves y para este viernes, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Priscilla, que se degradó este miércoles a tormenta eléctrica después de alcanzar un grado de huracán de categoría 2 frente a las costas de México, avanza en dirección noroeste a 9 millas por hora y sus primeros efectos podrían presentarse desde este jueves en algunas partes del sur de California.

Remnant showers and thunderstorms from Hurricane Priscilla will make their way to the region Thursday through Saturday 🌀 ⛈️ Take a look below on our thoughts on the forecast and what you can do ☑️ #CAwx pic.twitter.com/K3Zt69xNLK — NWS San Diego (@NWSSanDiego) October 7, 2025

“Priscilla podría enviar lluvias y tormentas eléctricas al condado de Los Ángeles desde hoy (jueves) hasta las primeras horas del viernes, junto con una humedad elevada”, informó el NWS en su pronóstico de este jueves.

Los meteorólogos del NWS dijeron que los totales de las precipitaciones pueden ser generalmente ligeros, de menos de un cuarto de pulgada, con un riesgo remoto de inundaciones repentinas o flujos de escombros en las áreas con cicatrices de incendios forestales.

Para la tarde de este jueves, se pronostica que las lluvias y tormentas eléctricas ocurran en zonas aisladas de las comunidades montañosas y en los desiertos, aunque también podrían presentarse precipitaciones en el centro de Los Ángeles.

La mayor probabilidad de lluvia se tiene en las montañas de los condados de San Bernardino y Riverside, aunque la mayor parte de la región permanecerá seca, con apenas 0.10 a 0.25 pulgadas de agua pluvial esperada.

La tormenta tropical Priscilla estaba a unas 165 millas al oeste-suroeste de la zona sur de la península de Baja California, México, con vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora.

Después de la presencia de los remanentes de la tormenta tropical Priscilla, los meteorólogos dijeron que se pueden esperar cielos despejados, con temperaturas frescas, durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que pueden presentarse más lluvias a principios de la próxima semana, con temperaturas más frías, cuando se presente un sistema de tormentas en toda la región.

