¡Atención! Riesgo de inundaciones elevado en el sur de California

Los residentes del sur de California que viven cerca de áreas quemadas recientemente por incendios de vegetación deben estar preparados ante el riesgo de inundaciones repentinas debido a las lluvias ocasionadas por los remanentes de la tormenta tropical Mario.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó lluvias fuertes y tormentas eléctricas en el transcurso de este jueves, con precipitaciones de hasta media pulgada por hora.

Radar Loop (Valid 552 AM):



– Light rain moving across #SoCal

– Hourly rain rates less than 0.10"

– Showers/Thunderstorms remain a threat thru the day

Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) mantienen una vigilancia permanente en las zonas afectadas por los incendios en Altadena y Pasadena, por el peligro de que ocurran flujos de lodo y escombros ante las intensas lluvias.

Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) mantienen una vigilancia permanente en las zonas afectadas por los incendios en Altadena y Pasadena, por el peligro de que ocurran flujos de lodo y escombros ante las intensas lluvias.

Las autoridades recomendaron a los residentes mantenerse informados sobre las recientes alertas, advertencias y avisos meteorológicos sobre los escurrimientos e inundaciones repentinas.

Se pide permanecer alejados de canales de inundación, sumideros, cañones y vías fluviales, donde pueden ocurrir las inundaciones. En caso de que ocurran, nunca entren en aguas en movimiento ni a pie ni en vehículos.

Si tiene que evacuar, regrese a su casa únicamente después de que las autoridades locales confirmen que es seguro hacerlo. Puede consultar este enlace para conocer lugares donde puede conseguir costales de arena.

Durante la noche de este miércoles, se registró una intensa tormenta eléctrica en el área de Calabasas, así como en una zona que se extiende desde el condado de Los Ángeles hasta San Luis Obispo.

El NWS mantiene alertas de inundaciones vigentes hasta la noche de este jueves para algunas partes de los condados de Los Ángeles, Ventura, Riverside y San Bernardino.

Remanentes de la tormenta tropical Mario

Las precipitaciones que afectan este jueves el sur de California son remanentes de la tormenta tropical Mario, que trae a la región una intensa carga de humedad.

La mayor parte de la región puede recibir gran parte de esas precipitaciones, que están acompañadas por tormentas eléctricas, que se intensificarán durante la tarde.

“Las temperaturas de la tarde de este jueves serán más frías hasta el viernes, pero será cálido y húmedo a medida que la humedad se incremente”, dijo el NWS en un informe.

De acuerdo con los pronósticos, se espera que las lluvias y tormentas eléctricas se mantengan al menos hasta la mañana de este viernes.

Los especialistas recomendaron que, en caso de ver relámpagos, escuchar truenos o que el viento aumente de intensidad de forma repentina, se debe buscar refugio de forma inmediata.

Los meteorólogos dijeron que se trata de un fenómeno que cambia de forma rápidamente y que puede presentar una variedad de afectaciones.

Se debe tomar en cuenta un tiempo adicional en los traslados durante este jueves y viernes, ante las condiciones difíciles que se pueden encontrar en las carreteras.

Para el fin de semana, se prevé una ligera probabilidad de lluvias en el sur de California.

