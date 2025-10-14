Vigilancia en zonas con riesgo de inundaciones en el sur de California

Varias zonas de los condados de Los Ángeles, San Bernardino y Ventura se mantienen bajo vigilancia por el riesgo de inundaciones repentinas ante la tormenta que afecta este martes a la mayor parte del sur de California.

Las autoridades emitieron advertencias de evacuación para residentes de Altadena y Pasadena, cercanos a la cicatriz del incendio Eaton, así como en Pacific Palisades y Malibu, donde afectó el incendio Palisades, por el peligro de inundaciones y flujos de lodo y escombros.

Rain intensity will continue to increase over Los Angeles County this morning, as a line of heavy rain moves in from the west. High risk for debris flows over recent burn scars, especially Palisades, Eaton, and Bridge scars. Avoid roads – High risk for road flooding. #cawx pic.twitter.com/VH3IWEQA0M — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) October 14, 2025

La ciudad de Sierra Madre, en el Valle de San Gabriel, también está entre las localidades que se mantienen bajo vigilancia debido a las intensas lluvias que se pronostican para este martes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) esperaba desde la noche de este lunes los primeros efectos de una inusual tormenta, que tiene condiciones similares a una tormenta invernal, con fuertes precipitaciones con cantidades de entre tres cuartos de pulgada y tres pulgadas y media de agua.

“Hay una represa allá atrás, y es de contención de escombros; atrapa todo, y con la cantidad de lluvia que cayó tan rápidamente, se llenó por completo hasta el punto de que comenzó a desbordarse”, dijo Jan López, residente de Sierra Madre, en relación con una inundación que ocurrió en febrero.

En varias zonas, los residentes protegieron sus propiedades instalando sacos de arena y barreras de madera ante el peligro de inundaciones repentinas.

Las autoridades recomendaron tener planes de evacuación, un kit de emergencia con comida, agua, medicamentos, linterna, baterías y documentos importantes.

Además, piden a los residentes que se registren en aplicaciones como Nixtle, así como que estén atentos a las redes sociales en caso de que se emita una alerta de emergencia.

Las autoridades cerraron algunas avenidas en Los Ángeles por la intensidad de la lluvia. Crédito: Damian Dovarganes | AP

De acuerdo con los meteorólogos, se espera que la tormenta que llegó desde este lunes descargue intensas lluvias durante este martes, lo que eleva la posibilidad de inundaciones y flujos de escombros en zonas cercanas a las áreas afectadas por incendios forestales recientes.

Se recomendó a residentes de Altadena, Pasadena, Pacific Palisades, Malibu, Sylmar y Hollywood Hills que estén preparados en caso de que tengan que evacuar rápidamente, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Según el LAFD, las advertencias de evacuación probablemente permanecerán vigentes desde las 10:00 p.m. de este lunes hasta la madrugada del miércoles.

El NWS informó que se pronosticaban entre tres cuartos de pulgada y una pulgada y media de lluvia en zonas costeras y valles, mientras que en las laderas y montañas podrían caer entre dos y cuatro pulgadas de agua pluvial, acompañadas de ráfagas de viento de 30 a 55 millas por hora.

Además, los especialistas advirtieron que existen condiciones que provocan tornados débiles de corta duración.

Es la primera ocasión que la ciudad de Los Ángeles está en riesgo de tornados desde febrero de 2023. En abril de ese año, un tornado dañó varios edificios en Montebello, con una persona lesionada.

