Trabajos de limpieza avanzan tras tormenta en el sur de California

Las labores de limpieza avanzan este miércoles en el sur de California después de las intensas lluvias que provocó una singular tormenta que azotó la región.

Se tenía una preocupación que ocurrieran inundaciones repentinas y flujos de lodo en las áreas afectadas por los incendios forestales de enero en la zona metropolitana de Los Ángeles, pero en su mayor parte no se registraron mayores daños.

Las lluvias continuaron en algunas zonas durante la noche del martes, lo que mantuvo condiciones de conducción peligrosas debido a las carreteras mojadas.

Las autoridades levantaron desde las 6:00 p.m. todas las órdenes y advertencias de evacuación que se emitieron desde la noche del lunes para las comunidades de Pacific Palisades, Malibu, Altadena Pasadena, Sylmar y Hollywood Hills, cercanas a las cicatrices de los incendios forestales.

Había preocupación de flujos de lodo en la zona quemada de Pacific Palisades. Crédito: Ethan Swope | AP

A las 5:00 p.m. se retiraron las órdenes de evacuación para Trabuco Creek, Hot Springs Canyon, Bell Canyon, Long Canyon y Modjeska Canyon.

A pesar de que no se tuvieron flujos de lodo o escombros a causa de las fuertes lluvias del martes, se mantiene un monitoreo permanente en las zonas quemadas por los recientes incendios.

Durante la mañana de este miércoles todavía se presentaban algunas precipitaciones ligeras a medida que la tormenta se alejaba de la región.

En el Valle de San Gabriel se registraron dos pulgadas y media de lluvia, cerca de la presa Eaton, así como cinco pulgadas en el área de la presa Cogswell. Las autoridades advirtieron que la zona sigue en alto riesgo debido a la zona quemada por el incendio Eaton cerca de la comunidad.

Totales de lluvia:

Agoura Hills: 7.75 pulgadas

Topanga: 3.43 pulgadas

Woodland Hills: 3.28 pulgadas

Sepúlveda Canyon: 3.25 pulgadas

Bel Air: 2.56 pulgadas

Beverly Hills: 2.34 pulgadas

La Cañada Flintridge: 2.28 pulgadas

Burbank: 2.26 pulgadas

Newhall: 2.17 pulgadas

Porter Ranch: 2.06 pulgadas

Eagle Rock Reservoir: 2.05 pulgadas

Hollywood Reservoir: 1.92 pulgadas

La Habra Heights: 1.61 pulgadas

Para este miércoles, se esperan condiciones de clima fresco y seco, pero desde el jueves se pronostica una tendencia hacia el calentamiento hacia el fin de semana.

