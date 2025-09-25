Terapeuta hispano acusado de abuso a niño de 7 años con autismo en San Bernardino

Un terapeuta de Análisis de Conducta hispano del condado de San Bernardino fue acusado de abuso infantil de un niño de 7 años con autismo, en la ciudad de Victorville.

Bryan Espinosa, de 25 años, enfrenta cargos de abuso infantil después de que la madre del niño dijera que el cuidador fue captado en video pellizcando, arrojando y estrangulando a su hijo.

“No hay palabras para describirlo. No hay palabras“, expresó a la cadena ABC la madre, quien pidió no ser identificada.

Espinosa fue procesado por delitos graves de abuso infantil que probablemente causen grandes lesiones corporales, actos lascivos y obscenos contra un niño menor de 14 años y encarcelamiento falso, de acuerdo con los registros de reserva en línea.

De acuerdo con la madre, durante los meses recientes, el terapeuta hispano de Análisis de Conducta Aplicada había trabajado en su casa tres días a la semana para ayudar a su hijo autista, quien no habla.

Sin embargo, la mujer mencionó que advirtió un cambio significativo en el comportamiento de su hijo.

“Noté que su comportamiento empeoraba de cuatro a seis horas (con instantes de rabietas)”, mencionó la madre, quien aseguró que su hijo jamás había tenido ese tipo de reacciones.

“Peleaba conmigo, se volvía más agresivo, antes no era nada violento, y ahora me doy cuenta de que se defendía mientras trabajaba con este individuo (Espinosa)”, agregó.

La madre dijo que a principios de este mes observó un video de una cámara que había instalado en su cocina y se percató de que Espinosa parecía estar mordiendo a su hijo, pero no podía estar segura.

Por ese motivo, colocó una cámara oculta en el baño que usaba su hijo, y continuó con las grabaciones de la cámara instalada en la cocina, a la que no le había prestado mucha atención antes de que descubriera la presunta mordida del terapeuta.

La mujer dijo que después de revisar el video del 16 de septiembre, alega que Espinosa estranguló a su hijo en el sofá, lo pellizcó mientras parecía ayudarlo con una tarea, lo empujó en una habitación, amenazó con golpearlo con un teléfono celular y le agarró del cuello mientras estaba en el baño.

Al descubrir los incidentes, la madre dijo que de inmediato llamó a la policía, y que los oficiales, después de revisar los videos y de hacer entrevistas de seguimiento, arrestaron al terapeuta hispano.

La madre dijo que Espinosa lo había traicionado.

“Le preparaba el desayuno todas las mañanas y era bienvenido. Era como un amigo de la familia. Pero quiero que esté en la cárcel por mucho tiempo“, aseguró.

Espinosa fue ingresado en el Centro de Detención de High Desert el 19 de septiembre.

