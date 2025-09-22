Deslizamientos de tierra destruyen casas en montañas de San Bernardino

Al menos tres casas quedaron destruidas y varias viviendas más sufrieron daños, una de ellas considerables, como consecuencia de los deslizamientos de tierra que ocurrieron la semana pasada en la zona montañosa del condado de San Bernardino, informaron este lunes las autoridades.

El Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino anunció este lunes una actualización de las cifras, días después de que el jueves se tuvieron varios deslizamientos de tierra.

FINAL DAMAGE ASSESSMENT NUMBERS FOR DEBRIS FLOW INCIDENT IN LOCAL MOUNTAINS



County Fire’s damage assessment team completed its survey of the Oak Glen area yesterday, producing the following totals on structures in all areas of the "September" incident, which began with the rains… pic.twitter.com/VsSKp9fJ0v — San Bernardino County Fire (@SBCOUNTYFIRE) September 22, 2025

Las autoridades dijeron que las tres viviendas destruidas por el fenómeno se encontraban en la comunidad no incorporada de Forest Falls.

En la misma zona, otra vivienda también resintió daños importantes, mientras que las otras dos propiedades tuvieron afectaciones menores.

Según el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino, en las comunidades de Forest Falls y Oak Glen, en total 14 casas, un edificio comercial y cuatro dependencias presentan daños como consecuencia de los deslizamientos de tierra.

Los deslizamientos en el condado de San Bernardino fueron consecuencia de los remanentes de la tormenta tropical Mario, que impactaron el jueves en el sur de California, causando también inundaciones repentinas.

El gerente general de Oak Glen Steakhouse, Casey Gerb, aseguró que la precipitación que se registró el jueves ha sido la más intensa que que jamás haya visto.

“Lo inundó todo por completo. Grandes secciones de árboles, todo quedó destrozado y salió volando junto a esta casa, colina abajo”, describió el comerciante.

El Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado fuertes tormentas en el sur de California, con el peligro de que ocurrieran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra debido a los remanentes de la tormenta tropical Mario.

Tormenta fatal en Barstow

Las fuertes lluvias que ocurrieron la semana pasada en el condado de San Bernardino causaron la muerte de un niño hispano de 2 años, quien falleció después de ser arrastrado por la corriente cuando se encontraba en el área de Barstow en compañía de su padre a bordo de un vehículo.

El cuerpo de Xavier Padilla, que padecía autismo no verbal y recién cumplió 2 años el 15 de septiembre, fue encontrado después de una búsqueda que se prolongó por más de 20 horas.

