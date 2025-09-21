Hispano de 2 años muere por inundación en San Bernardino

Un niño hispano de 2 años falleció tras ser arrastrado por la corriente de una inundación repentina en el condado de San Bernardino.

El cuerpo de Xavier Padilla Aguilera, de 2 años, fue encontrado aproximadamente a las 2:44 p.m. de este viernes en el canal de control de inundaciones del condado, al sur del río Mojave.

Xavier se encontraba junto con su padre en el interior de un automóvil cuando fueron arrastrados por la corriente de una inundación en West Main Street, cera de Lenwood Road, en la ciudad de Barstow.

“Es con profunda tristeza que la ciudad confirma el descubrimiento de un niño pequeño que perdió la vida en el reciente incidente de inundación”, dijeron los funcionarios de Barstow en un comunicado después de más de 20 horas de una operación de búsqueda y rescate.

De acuerdo con las autoridades, el incidente comenzó alrededor de las 7:14 p.m. del jueves 18 de septiembre, cuando los oficiales de policía y los equipos de bomberos acudieron al área oeste de Main Street debido a que un automóvil había sido arrastrado por las aguas de una inundación.

El padre de Xavier, Brandon Padilla Aguilera, de 26 años, fue rescatado de la inundación y trasladado al Hospital Comunitario de Barstow, donde posteriormente fue dado de alta.

Debido a la fuerza de la corriente, padre e hijo fueron separados mientras eran arrastrados por el agua.

Un testigo grabó en video el momento en el que el automóvil en el que viajaban Brandon y Xavier Padilla era arrastrado por la corriente de la inundación repentina en el área de Main Street, en Barstow.

En la grabación se observan las luces de freno encendidas instantes previos a que el vehículo desapareciera arrastrado por el lodo.

Los familiares habían informado que Xavier, quien cumplió dos años el 15 de septiembre, padecía de autismo no verbal.

Tras la desaparición de Xavier, familiares comenzaron con el llamado a la comunidad para solicitar su ayuda en la búsqueda de pequeño hispano.

En las operaciones de búsqueda participaron varias agencias, como el Departamento de Policía de Barstow, el Distrito de Protección contra Incendios de Barstow, el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino y la Patrulla de Caminos de California.

También se unieron miembros de la Policía del Ferrocarril Burlington Northern Santa Fe, de Obras Públicas de Barstow, del Cuerpo de Bomberos de la Base Logística del Cuerpo de Marines, de Desert Ambulance y del Equipo de Rescate en Aguas Rápidas de los Bomberos del condado.

Las inundaciones repentinas en el condado de San Bernardino fueron causadas por los remanentes de la tormenta tropical Mario, que descargaron intensas lluvias en áreas del alto desierto y en las montañas de San Bernardino, ocasionando inundaciones y flujos de lodo y escombros.

Las autoridades cerraron la ruta estatal 247 en Veterans Parkway y Northside Road debido a inundaciones y escombros.

En las montañas del condado de San Bernardino también se tuvieron afectaciones por flujos de lodo y escombros que dejaron varias carreteras intransitables y causaron daños en viviendas en Forest Falls, Oak Glen y Potato Canyon, al sur de Big Bear.

En la Autopista 38, en el área de Jenks Lake, los servicios de emergencia rescataron a unas 10 personas que quedaron varadas en sus vehículos.

Los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional habían advertido sobre el riesgo de tormentas eléctricas en el condado de San Bernardino, especialmente en la zona montañosa y en el alto desierto.

