Inundaciones mortales, incendios forestales y calor extremo: EE.UU. enfrenta un verano de contrastes climáticos

Estados Unidos atraviesa un verano marcado por extremos climáticos. Este miércoles, dos personas murieron en Spring Hope, Carolina del Norte, cuando su automóvil fue arrastrado por una inundación repentina tras lluvias intensas de entre 4 y 6 pulgadas. El área se encontraba bajo una advertencia de inundación “considerable”.

Las condiciones lluviosas continuarán el jueves desde el Panhandle de Florida hasta el sureste de Virginia, aunque con acumulaciones menores (entre 1 y 2 pulgadas).

El patrón húmedo ha provocado temperaturas inusualmente frías, como en Richmond, Virginia, donde se registró un récord diario de máxima más baja: apenas 70 °F.

Incendios forestales amenazan el oeste del país

Mientras tanto, el oeste de EE.UU. enfrenta un panorama opuesto con altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos han provocado alertas meteorológicas de incendios en siete estados: Nevada, Utah, Colorado, Idaho, Wyoming, Nebraska y Dakota del Sur.

Estas condiciones podrían persistir hasta la próxima semana, favoreciendo la rápida propagación de cualquier incendio nuevo o activo.

Calor extremo en el suroeste y tormentas severas al norte

Los avisos de calor extremo siguen vigentes en ciudades del suroeste como Phoenix, Palm Springs y Tucson, donde las temperaturas podrían alcanzar entre 108 y 118 °F hasta el viernes. También se esperan máximas récord en Albuquerque, Dallas, El Paso, Wichita y Denver.

Por otro lado, tormentas severas con posibilidad de tornados, granizo grande y ráfagas de viento se pronostican para jueves y viernes en el Alto Medio Oeste. Las áreas más vulnerables incluyen Fargo, Bismarck, Grand Forks y Aberdeen.

Aunque muchas de las alertas por calidad del aire en el Medio Oeste y Noreste han sido levantadas, Chicago sigue bajo advertencia debido al humo de los incendios forestales. Se esperan cielos brumosos, aunque no necesariamente peligrosos para la salud.

En el Atlántico Norte, la tormenta tropical Dexter continúa desplazándose hacia el noreste sin representar amenaza para tierra firme. Sin embargo, una zona de inestabilidad frente a la costa sureste de EE.UU. podría convertirse en depresión tropical este fin de semana, aunque su ventana de desarrollo se está cerrando. Se espera que el sistema se desplace hacia el norte y noreste, alejándose de la costa.

