Acusado de matar a alguacil hispano enfrenta a la justicia en San Bernardino

La fiscalía del condado de San Bernardino presentó 10 cargos contra el hombre acusado de matar de un balazo al alguacil hispano Andrew Núñez el 27 de octubre, durante la respuesta a un caso de violencia doméstica en Rancho Cucamonga.

El fiscal de distrito del condado de San Bernardino, Jason Anderson, informó este lunes que Angelo José Saldívar, de 47 años, enfrenta un cargo de asesinato con dos circunstancias especiales, incluido el crimen de un oficial de paz en el cumplimiento de su deber.

“Nuestra oficina presentó 10 cargos contra Angelo Saldívar como resultado de la conducta que cometió hace una semana. El primer cargo es por el asesinato del agente Andrew Núñez”, dijo Anderson.

Las declaraciones del fiscal de distrito del condado de San Bernardino ocurrieron durante una conferencia de prensa afuera de la estación de policía de Rancho Cucamonga, donde se reunieron los alguaciles para honrar a Núñez.

El lunes 27 de octubre, el alguacil hispano respondía a un incidente de violencia doméstica cuando, presuntamente, Saldívar abrió fuego y le dio un balazo en la cabeza.

Según los fiscales, el sospechoso había tenido una violenta discusión con su exesposa en el área de un complejo de apartamentos en Rancho Cucamonga.

“Lo hemos acusado de intento de secuestro, de privación ilegal de la libertad mediante el uso de la fuerza y de un delito menor de violencia doméstica”, expresó Anderson.

Saldívar también enfrenta cuatro cargos de agresión con arma mortal. Las autoridades dijeron que varias de las víctimas eran vecinos o transeúntes que llamaron al 911 para pedir ayuda.

Los 10 cargos son: un cargo de asesinato, un cargo de intento de secuestro, cuatro cargos de agresión con arma de fuego semiautomática, un cargo de descarga de un arma de fuego, un cargo por evadir a un oficial, un cargo de detención ilegal con violencia y un cargo de agresión a cónyuge, se informó en un comunicado.

“La mayoría de las otras víctimas eran personas que llamaban al 911 para denunciar los hechos, y en algunos de esos casos, se pueden escuchar en la llamada al 911 algunos de los disparos que se efectuaron“, agregó Anderson.

Después del tiroteo, los investigadores informaron que Saldívar huyó en motocicleta, lo que originó una persecución a alta velocidad por la Autopista 210, antes de que un agente de narcóticos fuera de servicio provocara un accidente para detenerlo. Saldívar permanece hospitalizado.

El sheriff del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, dijo que se estaban haciendo los arreglos para el servicio funerario de Núñez, alguacil con una trayectoria de seis años de servicio en el departamento.

“Sabemos que el público quiere participar en esto, y vamos a intentar tener en cuenta todos esos aspectos, obviamente tomando en consideración lo que la familia desea”, expresó Dicus.

Al alguacil Núñez le sobreviven su esposa, quien está embarazada, y su hija de dos años.

