Milagrosa recuperación de mujer hispana tras ser atacada por perros en San Bernardino

Una joven hispana se recupera de las heridas que recibió por un ataque de perros que ocurrió el 17 de julio en el condado de San Bernardino y que, según sus familiares, estuvo a punto de costarle la vida.

Detectives del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino mantienen bajo investigación el incidente que sufrió Tracy Hurtado, de 17 años, en la localidad de Newberry Springs.

El ataque ocurrió la mañana del 17 de julio en la cuadra 30000 de Newberry Road donde, según relató la madre de Tracy, María Azpeitia, su hija había salido a correr por un sendero de tierra cerca de la casa de la familia, en dirección a un gimnasio localizado cerca del centro comunitario.

Sigue leyendo: Trágica muerte de una hispana en San Bernardino por ataque de perros

“Pensé que iba a estar bien porque camina hasta su parada de autobús todas las mañanas, así que nunca pensé que le pasaría algo”, dijo Azpeitia a la cadena ABC.

Tras ver el estado en que quedó Tracy, María Azpeitia dijo que pensó por un momento que a su hija le habían arrancado los brazos.

Un vecino fue quien escuchó los gritos de Tracy cuando pedía ayuda mientras era víctima del ataque de los perros, por lo que llamó al 911.

Sigue leyendo: Mexicana pierde parte del brazo por ataque de perros en Riverside

En el momento en que llegó al lugar del ataque, María dijo que no reconoció a Tracy debido a la gravedad de las lesiones.

“No sabía quién era. Estaba tan sucia, tan llena de tierra, que no pude reconocer a mi hija. Reconocí su sostén, eso fue lo que reconocí”, mencionó la madre de la joven.

María recordó que, cuando se acercó, su hija le preguntó si seguía siendo bonita.

“Sí, eres hermosa“, le respondió.

Sigue leyendo: Tres personas lesionadas tras ataque de perro en Los Ángeles

El padrastro de Tracy, Carlos Ramírez, dijo que la adolescente necesitó más de 500 puntos de sutura debido a las mordeduras, laceraciones y rasguños que le provocaron los animales.

Las autoridades dijeron que se incautaron 16 perros de una propiedad cercana al lugar donde ocurrió el ataque. Los detectives aseguraron que los perros, de raza grande, no estaban cercados y tampoco llevaban correa.

Recientemente, Tracy fue dada de alta del Loma Linda Children’s Hospital, aunque todavía no puede caminar por sí sola.

Sigue leyendo: Fatal ataque de perros deja sin vida a niña en Los Ángeles

“Lo que pasaba por mi cabeza era lo peor. No eran uno ni dos perros, eran muchos. Es decir, le mordieron todo el cuerpo que se pudiera imaginar, excepto los tobillos”, dijo el padrastro de Tracy.

Amistades crearon una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico destinado a pagar los servicios médicos y la rehabilitación de Tracy Hurtado.

Miembros de la comunidad aseguraron que no estaban únicamente preocupados por esos perros en particular, sino por los que son abandonados en el desierto y que están vagando por la zona libremente.

Sigue leyendo: Anciano hispano herido por ataque de perros en Los Ángeles

“Hemos estado en situaciones en las que estábamos caminando y, de repente, los perros salieron corriendo de una cerca, o de la nada, y comenzaron a dar vueltas a nuestro alrededor”, expresó la residente Kristine Watson.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino informó que los perros que se cree que participaron en el ataque a Tracy se encuentran actualmente bajo el control de la Sociedad Protectora de Animales de Barstow.

Sigue leyendo:

· Bebé muere tras ser mordido por un perro en Los Ángeles

· 13 perros pitbull fueron sacrificados después de atacar y matar a su propietario, en Compton

· Dos hispanos son atacados por perro sin correa en Woodland Hills; la dueña se da a la fuga