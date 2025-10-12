Ladrones sudamericanos detenidos en operación policial en Los Ángeles

Unas seis personas vinculadas a una banda de ladrones sudamericanos fueron arrestadas después de que algunos de los sospechosos fracasaron en su intento por escapar por una cuerda entre dos balcones del séptimo piso cerca del centro de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Burbank (BPD) publicó en las redes sociales que la investigación de la banda delictiva comenzó en junio después del robo en una vivienda, sin hacer mención de la fecha ni del lugar exacto donde ocurrió ese incidente.

De acuerdo con el BPD, sus detectives y alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD) entregaron una orden de registro relacionada con el caso en un edificio de apartamentos que estaba ubicado cerca del centro de Los Ángeles, según fotos publicadas por la policía.

“Los detectives del BPD y del SBSD presentaron una orden de registro en el apartamento del séptimo piso y lo encontraron desocupado“, dijo el Departamento de Policía de Burbank en su publicación.

“Los detectives se dieron cuenta rápidamente de que cuatro sospechosos huyeron por el balcón trasero del séptimo piso y cruzaron una estrecha cornisa hasta el balcón de un apartamento vecino”, agregaron las autoridades.

La policía dijo que la revisión en el apartamento reveló una gran cantidad de evidencia que confirmaba su participación en numerosos robos a viviendas.

“Los detectives de BPD lograron resolver cinco robos a viviendas ocurridos en Burbank, Monterey Park y Chino Hills“, agregó el Departamento de Policía.

No se sabe si los otros dos sospechosos se encontraban presentes en el apartamento en ese momento o si fueron detenidos en otro lugar.

La media docena de sospechosos fue trasladada a la cárcel del Departamento de Policía de Burbank para ser procesados por robo a vivienda y recepción de propiedad robada.

Las autoridades de Burbank no identificaron a ninguno de los seis sospechosos arrestados durante la ejecución de la oren de registro en el apartamento.

En las imágenes que publicó el BPD se muestra parte de la mercancía recuperada en el apartamento, así como joyas y dinero en efectivo en una cantidad no revelada.

No se proporcionó información sobre si alguno de los sospechosos detenidos también fue acusado de delitos relacionados con las drogas.

