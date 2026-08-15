Secretario del Tesoro promete aislar económicamente a Irán como nunca se ha visto

Scott Bessent, secretario del Tesoro, dio conocer que la semana próxima la administración Trump ejecutará nuevas medidas para aislar económicamente a Irán como nunca se ha visto, esto con el objetivo de obligar su gobierno a comprometerse a garantizar la apertura permanente del estrecho de Ormuz a la navegación, además de no continuar adelante con su programa de enriquecimiento de uranio.

Durante su participación en un programa del canal de televisión Newsmax, el funcionario de Carolina del Sur adelantó que se prepara un plan de sanciones más severas para doblegar a la República Islámica.

“Estén atentos a más anuncios la próxima semana, porque vamos a aplicar medidas nunca antes vistas en la historia del aislamiento económico de un país”, expuso.

Adicional a los bombardeos efectuados en el territorio iraní llevados a cabo desde el 28 de febrero, el gobierno estadounidense busca la manera de hacer más severo el bloqueo naval que le ha costado a Teherán cerca de $4,800 millones de dólares en ingresos petroleros.

El objetivo primordial de Donald Trump es cortarle por completo el flujo de dinero y hacer que su población sufra hasta pactar un acuerdo de paz.

Basado en ello, Bessent plantea bloquear “cuentas bancarias, monederos de criptomonedas y activos de Irán en todo el mundo”.

La principal vía para dominar la guerra en Medio Oriente parece ser el control de estrecho de Ormuz. (Crédito; EFE/ Vesselfinder.com)

Previamente Trump había manifestado que sólo es cuestión de tiempo para hacer que Teherán ponga fin a su renuencia de ceder a las peticiones de Washington.

“No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, sus soldados restantes no reciben paga, la Guardia Revolucionaria está diezmada y huyendo, ¡y su ‘liderazgo’ es, en el mejor de los casos, incierto! No tienen dinero: su país está ‘destruido’”, escribió en la plataforma Truth Social.

Cabe señalar que la imposibilidad ponerle fin a la guerra en Medio Oriente volvió a tensar al mercado petrolero incrementando el precio del barril de petróleo.

En respuesta, durante un discurso emitido en Nueva York, el presidente la nación afirmó que su próximo objetivo consiste en retirarle a Irán el control del estrecho de Ormuz.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos”, indicó sin ofrecer detalles sobre cuál será su nueva estrategia para conseguirlo.

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