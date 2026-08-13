Irán se mofa de Trump tras revelar que escapó en secreto del Air Force One

Los medios estatales de Irán encontraron una nueva forma de golpear a Donald Trump: convertir en burla la operación secreta que permitió al presidente salir de Turquía en un avión militar distinto al que todos creían.

La maniobra ocurrió el 8 de julio, después de la cumbre de la OTAN en Ankara. De acuerdo con información publicada por The Washington Post, el Servicio Secreto recibió una alerta sobre una posible amenaza de ataque con un misil portátil contra el avión presidencial.

Trump había abordado públicamente el antiguo Air Force One, pero después fue trasladado a un C-32A, un avión militar más pequeño y menos visible para una operación de este tipo. El Air Force One continuó su recorrido desde Turquía con periodistas y funcionarios, funcionando como avión señuelo para ocultar el movimiento.

Associated Press confirmó que el secretario de Estado Marco Rubio permaneció en el avión señuelo, mientras Trump viajaba en la aeronave alternativa con un grupo de colaboradores.

Irán convierte la maniobra en propaganda

La televisión estatal iraní presentó el episodio como una señal del temor de Trump al poder militar de Irán. Reuters reportó que uno de sus presentadores calificó el cambio secreto como una “humillación” para el mandatario.

La burla escaló en redes sociales. La embajada iraní en Sudáfrica publicó en X que Trump “pronto estará metido en un cubo de basura”, junto a un meme que lo representaba dentro de una caja de catering.

El episodio se suma a la propaganda iraní contra Trump.

Una amenaza que Washington tomó en serio

Trump había dicho que volaría en el antiguo Air Force One “por los viejos tiempos”, aunque después reconoció que siguió las instrucciones del Servicio Secreto.

La preocupación tampoco surgió de la nada; en marzo de 2026, un jurado federal condenó a Asif Merchant por un complot para asesinar a políticos y funcionarios estadounidenses. El Departamento de Justicia señaló que estaba vinculado con la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán ha rechazado acusaciones estadounidenses relacionadas con intentos de asesinar a Trump. Teherán tampoco ha reconocido haber participado en la amenaza.

Washington Post: Trump underwent an elaborate plan to hide his flight from Turkey to the United Kingdom last month using a catering food truck amid Iran threat. pic.twitter.com/ySqAT6No94 — IRI Embassy in Armenia (@iraninyerevan) August 11, 2026

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