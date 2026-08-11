Trump se escondió en un camión de catering para burlar una amenaza de Irán, revela informe

La salida de Donald Trump de Turquía fue mucho más complicada de lo que parecía. El presidente no solo cambió de avión: durante una maniobra diseñada para confundir a posibles atacantes, salió discretamente del Air Force One en un camión de catering y abordó un C-32A, un avión militar más pequeño.

La revelación fue publicada por The Washington Post, que revisó documentación y habló con un funcionario estadounidense familiarizado con la operación y con otra persona al tanto de los preparativos de viaje.

Un Air Force One usado como señuelo

Trump había llegado a Ankara a bordo del nuevo Boeing 747-8 entregado por Qatar, valuado en unos $400 millones. Para el regreso, anunció que utilizaría el antiguo Air Force One y que el nuevo aparato sería enviado a Mildenhall, en Reino Unido, para que militares estadounidenses pudieran conocerlo.

Lo que no vieron las cámaras fue el siguiente movimiento: poco después, el presidente y asistentes fueron trasladados mediante un vehículo de catering hasta otra aeronave.

Mientras Trump viajaba en el C-32A, periodistas y algunos integrantes del personal de la Casa Blanca permanecieron en el Air Force One, sin saber que el mandatario ya no estaba allí. A los reporteros se les pidió cerrar las persianas antes del despegue.

La operación buscaba ocultar cuál era el avión que realmente transportaba al presidente ante una amenaza de asesinato atribuida a Irán.

La amenaza que cambió el plan

El episodio ocurrió durante la escalada cada vez más tensa entre Estados Unidos e Irán. Informes previos de CBS News ya habían señalado preocupaciones sobre posibles ataques contra Trump y sobre las capacidades defensivas del nuevo avión. El mismo medio reportó que el Servicio Secreto había recomendado utilizar el modelo antiguo como medida de seguridad.

La Casa Blanca no confirmó los detalles. Steven Cheung, director de comunicaciones, sostuvo que existen múltiples amenazas contra el presidente y que el gobierno utiliza herramientas de “distracción y engaño” para enfrentarlas.

El exagente del Servicio Secreto Paul Eckloff calificó la estrategia como inusual, aunque no inédita. “No diría que es algo sin precedentes, pero sí es un suceso inusual”, afirmó.

Trump había respondido a los periodistas que siempre está bajo amenaza y que es “el número uno” en la lista de Irán.

El traslado terminó en Mildenhall, donde Trump volvió a aparecer ante las cámaras a bordo del antiguo Air Force One. Después cambió nuevamente al avión donado por Qatar para completar el viaje a Estados Unidos.

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