Detienen a hombre armado cerca del club de golf de Trump antes de su visita a California

Las autoridades del condado de Los Ángeles detuvieron a un hombre armado en las inmediaciones del club de golf de Donald Trump en Rancho Palos Verdes, California, pocas horas antes de la visita programada del presidente de Estados Unidos al exclusivo complejo, donde encabezará un evento de recaudación de fondos del Partido Republicano.

El detenido fue identificado como Jeanine John Taele, de 38 años y residente de Downey. De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, el sospechoso fue visto recorriendo la propiedad mientras tomaba fotografías y videos de las instalaciones y, según las autoridades, “parecía estar vigilando las actividades de planificación de seguridad” desplegadas antes de la llegada del mandatario.

Agentes federales vestidos de civil alertaron sobre su presencia, lo que derivó en una intervención de oficiales de la estación de Lomita. Durante la detención, los agentes localizaron un cargador con 16 cartuchos de punta hueca entre sus pertenencias. Posteriormente, al inspeccionar su vehículo, encontraron una pistola cargada con un cartucho en la recámara y otro cargador con el mismo tipo de munición.

Taele fue arrestado bajo cargos relacionados con portar un arma de fuego oculta y posesión de municiones prohibidas. El caso fue turnado a la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, que evaluará la presentación de cargos adicionales.

?ANOTHER ASSASSINATION ATTEMPT FOILED



Police arrested Jeanine John Taele, 38, at Trump National Golf Course after he was allegedly found monitoring security preparations ahead of President Trump’s visit.



He was armed with an illegally-modified rifle, hollow-point ammo, and? pic.twitter.com/iBCixP6Tgg — America First Policy Institute (@A1Policy) August 5, 2026

Cateo revela arsenal y documentos con “declaraciones preocupantes”

Como parte de la investigación, detectives de la División de Delitos Graves del Departamento del Sheriff, en coordinación con el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo (JTTF) del FBI, ejecutaron una orden de cateo en la vivienda del sospechoso, ubicada en Downey. Durante el operativo fueron asegurados un rifle tipo AR modificado ilegalmente, una pistola calibre .45, un receptor superior para rifle tipo AR, chalecos antibalas, cargadores de alta capacidad, abundante munición para armas cortas y largas, equipos de radiocomunicación y varios cuadernos que contenían lo que las autoridades describieron como “declaraciones preocupantes”.

La investigación también cuenta con la participación del Servicio Secreto de Estados Unidos, encargado de la protección presidencial. Hasta el momento, las autoridades no han informado que exista evidencia de un plan concreto para atentar contra Trump.

De acuerdo con una fuente federal citada por CNN, los investigadores no han encontrado indicios de que Taele estuviera preparando un ataque contra el presidente. No obstante, el caso permanece abierto mientras las agencias federales analizan el material incautado para determinar si existen elementos que justifiquen cargos adicionales o posibles riesgos para la seguridad.

La visita de Trump a California ocurre en medio de diferencias políticas con el gobernador Gavin Newsom y forma parte de una gira que también contempla un viaje a Las Vegas para promover iniciativas fiscales impulsadas por su administración.

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