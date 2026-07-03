El Servicio Secreto ignoró más de 100 alertas sobre el atentado que sufriría Donald Trump en 2024

De acuerdo con un reporte dado a conocer por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio Secreto ignoró más de un centenar de alertas relacionadas al atentado que sufriría Donald Trump durante un mitin de campaña celebrado en Butler, Pensilvania, en 2024.

A través de un informe de 64 páginas de extensión se confirma que, durante el evento del 13 de julio de 2024, cuando una bala le perforó parte de su oreja derecha al magnate neoyorquino, se registraron varias fallas de seguridad que le permitieron a Thomas Matthew Crooks observar a su víctima en el escenario y dispararle hasta en ocho ocasiones desde lo alto de un edificio donde llevaba horas sin ser detectado por las autoridades.

Aunque el tirador de tan sólo 20 años tenía un telémetro y un arma larga, no se actuó a tiempo y se le permitió herir además de Trump, a dos civiles.

Sin embargo, lo más terrible es que uno de los disparos de Crooks le quitó la vida a otra persona mientras escucha un discurso del político conservador.

“La falta general de políticas y procedimientos del Servicio Secreto, junto con el intercambio limitado de información de inteligencia y la escasa colaboración y comunicación con el personal protegido y las fuerzas del orden estatales y locales, crearon las condiciones que llevaron a perder oportunidades para prevenir y detectar el intento de asesinato“, indica el texto.

Los agentes encargados de velar por la integridad de Donald Trump de inmediato trataron de protegerlo mientras lo trasladaban a un sitio donde estuviera a salvo. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Otra situación complicada de asimilar es que el Servicio Secreto y las fuerzas del orden locales operaban por separado y a una distancia de 257 yardas entre sí, con una conectividad de radio intermitente.

Quizá de ahí deriva el hecho de que los agentes asignados esa tarde tampoco hayan detectado el vuelo del dron que Crooks utilizó para observar previamente el lugar donde Trump compartiría su mensaje de campaña.

La maniobra del dispositivo electrónico habría durado cerca de nueve minutos recorriendo 471 yardas a una altitud de 102 pies, pero en ese momento el sistema antidrones del Servicio Secreto de manera inexplicable se encontraba apagado.

En el informe se corrobora que Crooks tenía una vista despejada del podio donde Trump se plantó para ofrecer su discurso a una distancia de tan solo 155 yardas de quien intentó quitarle la vida.

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