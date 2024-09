Trump admite que le gustaría decir que “fue Dios quien lo salvó” de ser asesinado

Donald Trump reconoció que le agradaría decir que Dios intervino para evitar que fuera ejecutado durante el atentado que sufrió el 13 de julio en Butler, Pensilvania.

Inexplicablemente, todavía no se logra descifrar como un estudiante de 20 años tuvo la capacidad para maquilar un minucioso plan dirigido a quitarle la vida a un expresidente.

Sin embargo, Thomas Mattew Crooks se las ingenió para postrarse sobre el techado de una casa y, ante el deficiente trabajo del personal asignado para velar por la seguridad de Donald Trump, tuvo el tiempo necesario para efectuar ocho disparos con un rifle de alto calibre.

Resultado de su acción, el magnate neoyorquino terminó con la oreja derecha perforada y llena de sangre, mientras que otro civil resultó herido y uno más perdió la vida de manera instantánea.

Asimismo, el agresor del mandatario terminó abatido por los miembros del Servicio Secreto sin que se conozca hasta el momento cuál fue la motivación que lo condujo a cometer el atentado.

La fortaleza de Donald Trump le ha permitido enfocarse de lleno en su campaña electoral en busca de la presidencia. (Crédito: Paul Sancya / AP)

A seis semanas del violento episodio que vivió, Donald Trump le concedió una entrevista concedida al DailyMail.com, donde descartó sufrir alguna secuela emocional o trastorno de estrés postraumático.

“Un par de personas me lo han preguntado y no he tenido ningún impacto. Es simplemente asombroso. No pienso mucho en eso. Se ha curado”, expresó.

Incluso, el republicano de 78 años señaló que quizá intervino Dios para permitirle continuar vivo para cumplir con una misión.

“Me encantaría pensar que es Dios, y que es Dios quien lo hace porque quiere salvar a Estados Unidos.

Dios ve lo que está pasando en Estados Unidos. Como país vamos mal. Incluso en la religión vamos mal.

Me gustaría decir que fue Dios quien me salvó. No fue solo suerte, sino que la razón sería que me salvó, porque yo puedo salvar este país. Espero que sea así“, enfatizó.

Cabe señalar que, para evitar un posible nuevo incidente donde se ponga en riesgo la integridad del exmandatario de la nación, durante sus eventos al aire libre, el Servicio Secreto lo resguarda con cristal antibalas.

