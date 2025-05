El estudiante que intentó asesinar a Donald Trump también pretendía fabricar una bomba

La investigación relacionada con el intento de asesinato que sufrió Donald Trump el año pasado en Butler, Pensilvania, durante un acto de campaña, reveló que el tirador Thomas Matthew Crooks presuntamente también planeaba fabricar una bomba.

El 13 de julio del año pasado, el actual presidente de la nación se libró de un atentado donde una bala pretendía volarle el cráneo.

Postrado desde la azotea de un edificio, Thomas Matthew Crooks, estudiante de 20 años, burló todos los controles de seguridad del Servicio Secreto y pacientemente aguardó en espera de tener en la mira a Donald Trump para ejecutarlo.

Llegado el momento, disparó un rifle de largo alcance en ocho ocasiones y en una de ellas logró perforarle parte de la oreja derecha.

Aunque minutos después el autor de los disparos fue abatido en el lugar de los hechos, se inició una investigación para definir el móvil del atentado.

La cadena de televisión CBS News afirma tener en su poder documentos donde consta que el estudiante estaba diseñando una bomba pues, utilizando una cuenta de correo electrónico cifrada, había pedido más de dos galones de nitrometano a una tienda en línea de combustibles especiales.

En junio del año pasado, Donald Trump se libró de ser asesinado y únicamente terminó con una bala perforándole una parte de su oreja derecha. (Crédito: Gene J. Puskar / AP)

Debido a que la entrega del material no se concretó en la fecha establecida, Crooks utilizó su cuenta de correo electrónico del colegio comunitario donde estudiaba para escribirle al proveedor exigiéndole una respuesta.

“Hola, me llamo Thomas. Hice un pedido en su sitio web el 19 de enero. Aún no he recibido ninguna actualización sobre el envío y me preguntaba si aún lo tienen y cuándo podría llegar”, indica el texto de un correo electrónico dirigido al minorista, Hyperfuels, a las 7:44 am del 31 de enero de 2024.

De acuerdo con Kevin Rojek, agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, Tom Crooks había investigado “nitrometano y otros materiales compatibles con la fabricación de artefactos explosivos”.

Cabe señalar que en la factura de compra de nitrometano se incluye una cuenta de correo electrónico independiente de un servicio con sede en Bélgica que ofrece cifrado de extremo a extremo.

A pesar de estos datos, hasta el momento continúa sin aclararse que sucedió después de los correos enviados por Thomas Matthew Crooks al proveedor de la sustancia química que pueden utilizarse en la fabricación ilícita de explosivos.

