FBI frustra presunto ataque con drones explosivos contra evento de UFC en la Casa Blanca

Las autoridades federales revelaron nuevos detalles sobre un presunto complot para atacar el evento UFC America 250, celebrado el pasado fin de semana en la Casa Blanca como parte de las actividades por el 250 aniversario de Estados Unidos y el cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CBS News, el FBI logró frustrar un plan que incluía el uso de drones cargados con explosivos y ataques armados contra asistentes y funcionarios considerados “objetivos de alto valor”.

Hasta el momento, al menos cinco personas se encuentran bajo custodia. Uno de los principales sospechosos es Tycen Proper, de 19 años, quien enfrenta cargos federales por presunta conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos e intento de asesinato de un agente federal.

Un plan coordinado con drones y francotiradores

Según una declaración jurada presentada por el FBI, Proper admitió haber participado en conversaciones con otras personas a través de grupos en TikTok, que posteriormente migraron a la aplicación de mensajería cifrada Signal.

Los investigadores sostienen que el grupo planeaba reunirse en Virginia antes de trasladarse a Washington. El objetivo era organizar una manifestación cerca de la Casa Blanca mientras se lanzaban pequeños drones con explosivos sobre el área donde se realizaba el evento de la UFC.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos esperaban que las explosiones provocaran una evacuación masiva hacia el sector sur del recinto. En ese momento, otros integrantes del grupo actuarían como francotiradores y tiradores adicionales.

Los documentos judiciales señalan que entre los posibles blancos figuraban políticos, figuras públicas y personas adineradas que asistían al evento.

La alerta surgió desde la propia familia

La investigación comenzó después de que familiares del joven alertaran a las autoridades sobre cambios preocupantes en su comportamiento.

Según el FBI, la madre de Proper expresó preocupación por las compras recientes de armas, municiones y equipo táctico, además de sus actividades en internet. Durante un allanamiento en su domicilio, los agentes encontraron municiones, chalecos tácticos y otros equipos relacionados con el presunto plan.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que la amenaza fue detectada el 10 de junio y destacó la coordinación entre agencias federales.

“Gracias a la rápida acción del FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia, varias personas se encuentran ahora bajo custodia y los ataques planeados fueron frustrados”, escribió Patel en la red social X.

Por su parte, Matt Quinn, subdirector del Servicio Secreto, calificó el caso como una “amenaza seria”, aunque aseguró que el evento nunca estuvo en riesgo debido al trabajo preventivo de las autoridades.

La investigación continúa y las autoridades buscan identificar a otros posibles involucrados.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region ? and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of? pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Sigue leyendo: