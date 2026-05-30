Trump compró acciones de UFC mientras impulsaba pelea en la Casa Blanca

La compra de acciones de la empresa matriz de Ultimate Fighting Championship (UFC) por parte del presidente Donald Trump ha generado nuevas críticas sobre posibles conflictos de interés entre sus actividades financieras y su papel al frente del país.

De acuerdo con un análisis publicado por HuffPost y basado en la declaración financiera presentada por Trump el pasado 12 de mayo, el mandatario adquirió entre 15 mil y 50 mil dólares en acciones de TKO Group Holdings, compañía propietaria de UFC, el 25 de marzo.

La revelación ha llamado la atención porque Trump ha promovido activamente la realización de una pelea de UFC en los jardines de la Casa Blanca, un evento previsto para junio y que forma parte de las actividades conmemorativas por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Cuestionan posible conflicto de interés

La compra de acciones ocurre mientras la UFC recibe una exposición mediática sin precedentes gracias a la promoción realizada desde la presidencia.

Jordan Libowitz, vicepresidente de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), aseguró que el caso representa uno de los ejemplos más preocupantes de posible beneficio personal desde una posición pública.

“Utilizar la Casa Blanca para promocionar una empresa cuyas acciones se compraron mientras se promocionaba es uno de los peores conflictos de intereses imaginables”, afirmó Libowitz.

Según el medio citado, la Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas relacionadas con la inversión realizada por el presidente.

La relación entre Trump y UFC

Trump mantiene una relación cercana con Dana White, presidente de UFC, desde hace décadas. En los últimos meses ha utilizado diversos espacios públicos para promocionar el combate programado para el 14 de junio.

Durante una reunión en el Despacho Oval, incluso mostró imágenes generadas por inteligencia artificial sobre cómo luciría el octágono instalado en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

“Este será el mayor espectáculo del mundo”, aseguró entonces el mandatario al referirse al evento.

Norm Eisen, exasesor legal de la Casa Blanca durante la administración de Barack Obama, sostuvo que el proyecto podría beneficiar económicamente al presidente mientras ocupa el cargo.

Funcionarios de la administración, incluido el vicepresidente JD Vance, han defendido previamente que las decisiones de compra y venta de acciones no son tomadas directamente por Trump, sino por asesores financieros.

Sigue leyendo: