Inició el montaje del escenario para llevar a cabo un evento del UFC en un jardín de la Casa Blanca

El plan del presidente Donald Trump de ofrecer una función de Artes Marciales Mixtas en uno de los jardines de la Casa Blanca para conmemorar el Día de la Bandera y su cumpleaños, marcha como lo tenía planeado.

El montaje del octágono donde suelen llevarse a cabo las carteleras del Ultimate Fighting Championship (UFC) ya inició en el jardín sur del recinto presidencial.

De esta manera, como parte de la agenda para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos, se tiene programado que el 14 de junio se realice el denominado “UFC Freedom Fights 250”.

La velada incluirá cinco peleas, de las cuales la principal será un duelo entre Ilia Topuria y Justin Gaethje donde estará en disputa el título de peso ligero.

De acuerdo con los directivos del UFC, los millonarios premios a repartir entre los ganadores de los combates serán cubiertos en su totalidad por Crypto.com.

Con tres semanas de anticipación, se han colocado las primeras estructuras de un escenario descomunal que puede apreciarse desde el jardín norte de la Casa Blanca, pues se eleva sobre el Ala Oeste y el Despacho Oval.

Donald Trump pidió que en el jardín sur de la Casa Blanca se monte un escenario nunca antes visto. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Hace unos días, Trump asumió el compromiso de que las entradas para presenciar este espectáculo serían gratuitas para los miles de personas congregadas en el jardín sur.

“Nuestro país está invitado, es gratis. Van a instalar ocho pantallas gigantes y van a tener la pelea. Y aquí afuera, tendremos 4,000 asientos justo frente a la puerta principal de la Casa Blanca”, expresó el mandatario sentado en el Despacho Oval, donde recibió la visita de los gladiadores de UFC que programados para pelear en una noche histórica para la política y el deporte estadounidense.

“Que el presidente Trump lo organice en la Casa Blanca es una prueba de su visión para celebrar el monumental 250 aniversario de Estados Unidos”, señalo a través de un comunicado Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca.

Permitirles el acceso a los terrenos de la Casa Blanca a miles de personas implicará montar un operativo de seguridad sin precedente, pues el jefe de la nación estará expuesto y hasta el momento poco se ha dicho sobre las medidas a implementarse el 14 de junio.

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