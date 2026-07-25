Amenaza contra Trump obliga a cambiar de avión: dejó el Boeing 747-8 y voló en el Air Force One antiguo

Una amenaza creíble contra el presidente Donald Trump obligó a reforzar las medidas de seguridad durante su reciente gira internacional. De acuerdo con información publicada por CBS News, funcionarios estadounidenses detectaron un presunto plan para atacar el avión presidencial con un misil, lo que llevó al Servicio Secreto a modificar el traslado del mandatario.

Según el reporte, Trump llegó a Ankara, Turquía, a bordo del nuevo Boeing 747-8 que Qatar donó a Estados Unidos para uso presidencial. Sin embargo, al concluir la cumbre de la OTAN, abandonó el país en el Air Force One de la generación anterior como medida preventiva.

La amenaza cambió el plan de vuelo

Las fuentes citadas señalaron que los servicios de inteligencia identificaron un riesgo real de que Irán o grupos aliados intentaran lanzar un misil contra el avión presidencial.

Ante ese escenario, el Servicio Secreto activó un protocolo de seguridad y optó por utilizar el antiguo Air Force One, una aeronave que cuenta con sistemas de defensa conocidos para contrarrestar amenazas aéreas, como tecnología capaz de desviar o confundir misiles.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado qué tipo de sistemas defensivos incorpora el nuevo Boeing 747-8, cuyo proceso de adaptación para el uso presidencial continúa.

El nuevo avión seguirá en ajustes

La Casa Blanca informó esta semana que el presidente continuará utilizando el antiguo Air Force One mientras el nuevo avión recibe mejoras adicionales.

“El nuevo Air Force One es perfectamente seguro para los viajes del presidente, pero recibirá mejoras y actualizaciones adicionales en otoño”, señaló la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado citado por el medio citado.

El propio Trump afirmó ante la prensa que la aeronave “ya tiene mucha capacidad”, aunque explicó que durante las próximas semanas se aprovechará el periodo de modernización.

El cambio de avión ocurre en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, conflicto que ha elevado las medidas de protección en torno al mandatario y reavivado las preocupaciones sobre posibles amenazas contra su seguridad.

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