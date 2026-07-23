Servicio Secreto alerta por aumento histórico de amenazas antes de evento en la Casa Blanca

El Servicio Secreto informó que enfrenta el nivel más alto de amenazas de su historia reciente, luego de registrar un incremento cercano al 40% en los casos de inteligencia de protección durante los primeros meses de este año. Aunque el reporte se dio días antes de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, la agencia aclaró que el aumento responde a un entorno general de mayor riesgo y no a una amenaza específica contra ese evento.

De acuerdo con información difundida por CBS News, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, reveló que desde enero se han abierto cerca de 10,000 investigaciones relacionadas con posibles amenazas contra personas e instalaciones bajo protección federal.

Amenazas en línea y salud mental preocupan a la agencia

Curran aseguró que el panorama actual es el más complejo que ha observado en más de dos décadas de servicio. Según explicó, el crecimiento de los casos está relacionado con una combinación de amenazas en línea, extremismo ideológico, actores extranjeros, personas que actúan solas y situaciones vinculadas con problemas de salud mental.

“Estas cifras son cifras que ni esta agencia ni yo habíamos visto jamás en mis 24 años de carrera”, afirmó Curran.

El funcionario agregó que la mayoría de las amenazas ahora se originan en internet y que la agencia ha multiplicado las intervenciones preventivas con personas en crisis, muchas de ellas mediante coordinación con familiares y profesionales de la salud mental para evitar posibles actos de violencia.

“El entorno se ha vuelto muy inestable. El panorama de amenazas es tan grave como nunca antes lo había visto”, sostuvo.

La seguridad se adapta a un escenario más complejo

Durante la conferencia, los funcionarios defendieron el esquema de seguridad implementado en eventos recientes, incluida la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde un individuo armado fue detenido en un filtro de acceso antes de ingresar al recinto.

El subdirector Matt Quinn también advirtió sobre el crecimiento de nuevas amenazas, especialmente el posible uso de drones contra instalaciones y funcionarios protegidos.

“La amenaza es real”, afirmó Quinn, al señalar que la agencia ya despliega tecnología especializada para detectar y neutralizar estos dispositivos.

Las autoridades destacaron que el Servicio Secreto mantiene una evaluación permanente de riesgos y ha fortalecido sus capacidades de inteligencia para identificar posibles amenazas antes de que lleguen a eventos presidenciales o instalaciones protegidas.

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