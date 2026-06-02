Reprograman para julio la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras atentado

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) confirmó que la tradicional Cena de Corresponsales se celebrará finalmente el próximo 24 de julio, casi tres meses después de que la edición original fuera suspendida debido a un supuesto atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el evento realizado el 25 de abril en Washington.

La presidenta de la organización, Weijia Jiang, explicó que la decisión de repetir la gala no fue automática. En un mensaje dirigido a los miembros de la asociación afirmó: “No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra”, al tiempo que subrayó que la medida fue adoptada tras un proceso de consulta y reflexión entre los integrantes de la WHCA.

Jiang destacó además que la nueva edición será una reunión más reducida y contará con “medidas de seguridad significativamente reforzadas y nuevos procedimientos de acceso”, en respuesta al ataque que obligó a evacuar a funcionarios, periodistas e invitados durante la gala de abril.

Por su parte, Trump confirmó a través de su plataforma Truth Social que asistirá al evento y aceptó la invitación para intervenir durante la cena. El mandatario sostuvo que no se puede “permitir que unos lunáticos alteren” la forma de vida estadounidense y elogió la decisión de los organizadores de mantener viva la tradición pese al atentado.

La nueva sede será el hotel Waldorf Astoria Washington DC, inmueble que anteriormente operó bajo propiedad de la familia Trump. El cambio supone abandonar temporalmente el histórico Washington Hilton, donde se había celebrado la cena durante décadas. Fundada hace más de un siglo, la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca es considerada uno de los eventos más emblemáticos del periodismo estadounidense. Además de reunir a periodistas, funcionarios y líderes políticos, la gala recauda fondos para becas de periodismo y promueve la defensa de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa.

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