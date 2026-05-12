Estadounidenses ponen en duda intentos de asesinato contra Trump

Una nueva encuesta realizada por YouGov y la plataforma de verificación NewsGuard reveló que una parte importante de los estadounidenses duda sobre la autenticidad de los recientes intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump.

El sondeo, publicado esta semana, señala que cerca del 30% de los encuestados considera que al menos uno de los ataques reportados en los últimos dos años pudo haber sido un montaje o no está completamente convencido de que haya ocurrido como fue presentado oficialmente.

La encuesta fue realizada entre el 28 de abril y el 4 de mayo a mil ciudadanos estadounidenses y abordó tres incidentes recientes: el ataque registrado en Butler, Pensilvania, en julio de 2024; el supuesto atentado mientras Trump jugaba golf en West Palm Beach; y el más reciente episodio relacionado con un hombre armado que presuntamente intentó ingresar a la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Aunque alrededor del 45% de los participantes aseguró creer que se trató de intentos reales de asesinato, los resultados reflejan un creciente nivel de desconfianza hacia las versiones oficiales difundidas por las autoridades.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que uno de cada cuatro encuestados consideró que el incidente ocurrido durante la cena de corresponsales pudo haber sido escenificado. En el caso de Butler, el 24% expresó la misma opinión.

La investigación también identificó diferencias marcadas entre sectores políticos y generacionales. Los estadounidenses de entre 18 y 29 años fueron quienes mostraron más dudas sobre la veracidad de los ataques.

Agentes estadounidenses resguardan el lugar donde se realizó la cena de corresponsales. Crédito: Tom Brenner | AP

Además, el fenómeno aparece con mayor fuerza entre votantes demócratas. Según el estudio, el 42% de los simpatizantes demócratas consideró que el atentado en Butler pudo haber sido montado, mientras que entre republicanos el porcentaje fue considerablemente menor.

Sofia Rubinson, editora sénior de NewsGuard, advirtió sobre el impacto de la desinformación en redes sociales tras cada incidente.

“Se trata simplemente de esta creencia y esta desconfianza en que el gobierno actúe con honestidad y nos proporcione información precisa”, declaró.

Rubinson explicó además que publicaciones difundidas en la red social X relacionadas con teorías conspirativas sobre el incidente en la cena de corresponsales acumularon más de 90 millones de visualizaciones en pocos días.

Por su parte, Trump rechazó públicamente las versiones que afirman que los atentados fueron fabricados.

“Creo que están más enfermos que estafadores”, dijo el mandatario durante una entrevista con el programa 60 Minutes. “Pero también hay mucho de estafador en todo esto”, añadió.

Los resultados de la encuesta reflejan el clima de polarización y desconfianza política que atraviesa actualmente el país.

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