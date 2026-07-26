¿Puede un misil derribar el Air Force One? Los secretos que protegen al presidente

La amenaza de un ataque contra el presidente Donald Trump volvió a poner bajo la lupa la seguridad del Air Force One. La preocupación aumentó después de que el mandatario utilizara uno de los antiguos aviones presidenciales para abandonar Turquía, en lugar del Boeing 747-8 donado por Qatar en el que había llegado al país.

El cambio se produjo en medio de las tensiones con Irán y de interrogantes sobre el nivel de protección del nuevo avión. Trump presentó inicialmente la decisión como un gesto nostálgico, pero posteriormente anunció que la aeronave procedente de Qatar sería retirada temporalmente para recibir nuevas mejoras. La Casa Blanca aseguró que el avión es seguro, aunque no reveló qué sistemas serán incorporados.

El episodio plantea una pregunta inevitable: ¿podría un misil alcanzar y derribar el Air Force One?

La respuesta más precisa es que ningún avión puede considerarse completamente invulnerable. El Air Force One puede ser objeto de un ataque, pero cuenta con distintas capas de protección destinadas a evitar que una amenaza llegue a acercarse lo suficiente y, si eso ocurre, dificultar que consiga impactarlo.

¿El Air Force One puede ser atacado con misiles?

Sí. En teoría, cualquier aeronave podría ser atacada si queda dentro del alcance de un sistema de armas adecuado. Sin embargo, eso no significa que el avión presidencial sea un blanco sencillo.

La seguridad comienza mucho antes del despegue. Las autoridades evalúan amenazas, controlan los aeropuertos, modifican rutas, restringen el espacio aéreo y coordinan la vigilancia con fuerzas militares y agencias de inteligencia. En determinadas circunstancias, también puede disponerse apoyo aéreo o utilizarse una aeronave alternativa.

El objetivo principal es que el presidente nunca ingrese en una zona donde las defensas del avión deban convertirse en su única protección.

Los detalles exactos sobre los sistemas antimisiles de los VC-25A —los dos Boeing 747 tradicionalmente utilizados como Air Force One— están clasificados. La Fuerza Aérea solo reconoce públicamente que tienen equipos electrónicos y de comunicaciones especialmente modificados. Por esa razón, no es posible afirmar con rigor qué tipos de misiles podrían neutralizar ni cuál sería su efectividad en un ataque real.

Expertos citados por Reuters sostuvieron que la aeronave donada por Qatar necesitaría mejoras de seguridad y cuestionaron si un mes sería suficiente para instalar defensas complejas. Entre las capacidades asociadas habitualmente con un avión presidencial se encuentran la detección de amenazas, la interferencia electrónica y las contramedidas destinadas a confundir misiles guiados, pero su configuración concreta no ha sido revelada oficialmente.

Cómo se protege el avión presidencial

La protección del Air Force One funciona como un sistema de capas. No depende únicamente de dispositivos instalados en el avión.

Antes de cada viaje, equipos del Servicio Secreto, la Fuerza Aérea y otras agencias revisan los aeropuertos, las rutas y las amenazas existentes. Los desplazamientos presidenciales también pueden incluir aeronaves de respaldo, aviones de carga, comunicaciones militares y personal de seguridad desplegado previamente.

Durante el reciente viaje de Trump, un segundo avión presidencial se encontraba disponible. Esta capacidad de reemplazo permite modificar el plan si aparece una amenaza, una falla técnica o alguna duda sobre las condiciones de seguridad.

En otras palabras, una de las defensas más importantes del Air Force One consiste en no seguir una ruta previsible cuando existe un riesgo concreto.

“Air Force One” no es el nombre de un avión

Uno de los datos más curiosos es que Air Force One no identifica un modelo específico. Es el indicativo de radio que cualquier aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos recibe cuando el presidente está a bordo.

Los aviones más conocidos con esa denominación son dos Boeing 747-200B altamente modificados, identificados militarmente como VC-25A y con números de cola 28000 y 29000. Entraron en servicio en 1990 y 1991.

Por eso, un avión pequeño también podría llamarse Air Force One durante un vuelo presidencial, siempre que pertenezca a la Fuerza Aérea y transporte al mandatario.

El Air Force One puede cambiar de tamaño, modelo e incluso de apariencia: el nombre pertenece al presidente, no al avión. Crédito: Doug Mills | AP

Puede funcionar como centro de mando durante un ataque

El avión presidencial está diseñado para que el mandatario continúe gobernando en caso de emergencia nacional.

La Casa Blanca informa que sus equipos electrónicos fueron reforzados para resistir los efectos de un pulso electromagnético, una descarga capaz de dañar o inutilizar sistemas electrónicos. También dispone de comunicaciones seguras que permiten mantener contacto con autoridades civiles y militares durante una crisis.

Esta capacidad transforma al avión en una especie de Casa Blanca voladora. Desde allí, el presidente puede recibir información clasificada, mantener conversaciones protegidas y tomar decisiones mientras permanece lejos de instalaciones terrestres potencialmente amenazadas.

Puede repostar combustible sin aterrizar

Los VC-25A tienen capacidad de reabastecimiento en vuelo. Esto significa que pueden recibir combustible de un avión cisterna sin necesidad de descender a un aeropuerto.

La función permite prolongar considerablemente una misión y evitar aterrizajes en zonas consideradas inseguras. No implica que el avión pueda permanecer indefinidamente en el aire, porque también existen límites relacionados con la tripulación, el mantenimiento y las necesidades humanas, pero ofrece una ventaja estratégica importante durante una emergencia.

Sin reabastecimiento, su alcance oficial es de aproximadamente 7,800 millas terrestres, mientras que su velocidad máxima ronda las 630 millas por hora. Puede volar a una altitud de hasta 45,100 pies.

Tiene un espacio médico que puede utilizarse como quirófano

El Air Force One incluye una suite médica preparada para atender emergencias durante el vuelo. Según la Casa Blanca, ese espacio puede funcionar como sala de operaciones y un médico viaja permanentemente a bordo.

La presencia de equipamiento médico reduce la necesidad de realizar un aterrizaje inmediato ante determinadas emergencias, aunque los detalles sobre sus capacidades y medicamentos tampoco se divulgan ampliamente por razones de seguridad.

El Air Force One puede convertirse en una Casa Blanca voladora. Las comunicaciones seguras permiten que el presidente continúe ejerciendo el mando durante una crisis o un ataque contra Estados Unidos. Crédito: Luis M. Alvarez | AP

Puede servir 100 comidas al mismo tiempo

El avión cuenta con dos áreas de preparación de alimentos capaces de atender hasta a 100 personas de una vez. Aunque parece un detalle relacionado únicamente con la comodidad, también tiene una función de seguridad: permite limitar la dependencia de proveedores externos durante los viajes presidenciales.

El control sobre los alimentos, el equipaje y los suministros forma parte del dispositivo que rodea cada traslado del presidente.

Tiene tres niveles y más de 70 pasajeros

El interior de los VC-25A ofrece aproximadamente 4,000 pies cuadrados distribuidos en tres niveles. Incluye una suite presidencial, oficina, baño, sala de conferencias y áreas para asesores, agentes del Servicio Secreto, invitados, periodistas y tripulantes.

La Fuerza Aérea señala que cada aeronave lleva alrededor de 30 integrantes de tripulación y puede acomodar a más de 70 pasajeros. Pese a sus dimensiones, no todos los espacios ni equipos se muestran públicamente.

El Air Force One no viaja realmente solo

Varios aviones de carga suelen adelantarse al avión presidencial para transportar vehículos, equipos y otros recursos necesarios en el destino. También se despliegan agentes y personal especializado antes de la llegada del mandatario.

Por eso, la seguridad del Air Force One no puede entenderse observando únicamente el Boeing 747. El avión es la parte más visible de una operación internacional que involucra inteligencia, logística, fuerzas militares, control aéreo y protección terrestre.

Por qué preocupa el avión donado por Qatar

El Boeing 747-8 entregado por Qatar fue adaptado rápidamente para utilizarse como solución temporal, mientras Boeing completa los nuevos aviones presidenciales encargados por Estados Unidos.

La rapidez de esa conversión generó dudas sobre si la aeronave recibió todos los sistemas defensivos y modificaciones estructurales que caracterizan a los aviones construidos específicamente para transportar al presidente.

La Fuerza Aérea sostuvo que el avión cumple los estándares necesarios, pero reconoció que algunas instalaciones complejas fueron omitidas durante la conversión acelerada. Trump anunció que dejará de utilizarlo temporalmente mientras recibe nuevas mejoras.

No se informó cuáles serán esas modificaciones ni si permitirán equipar al avión con todas las capacidades de los antiguos VC-25A.

Entonces, ¿es indestructible?

No. Ningún avión lo es. El Air Force One está diseñado para sobrevivir y mantener al presidente protegido en situaciones excepcionales, pero su mayor fortaleza no reside en una supuesta invulnerabilidad. Surge de la combinación de inteligencia, planificación secreta, rutas variables, control del espacio aéreo, aeronaves alternativas, comunicaciones seguras y sistemas defensivos cuya verdadera capacidad permanece reservada.

El reciente cambio de avión dejó una enseñanza clara: cuando existe una amenaza seria, la primera decisión no consiste necesariamente en comprobar si las defensas pueden detener un misil, sino en evitar que el presidente quede expuesto al ataque.

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