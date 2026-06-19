La Casa Blanca está a punto de reemplazar a los aviones utilizados para transportar al presidente

Un par de mensajes compartidos en redes sociales por dos funcionarios de la Casa Blanca aumentaron la posibilidad de que los aviones utilizados para transportar al presidente durante sus viajes de trabajo pronto serán desplazados por al menos una aeronave más moderna a la cual se le integra tecnología de punta con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes se encuentren a bordo.

Steve Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, compartió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, un mensaje de despedida dedicado al Boeing 747-200, el cual ha surcado el cielo como Air Force One desde 1990.

“El último viaje. Bien hecho, buen y fiel servidor”, escribió el funcionario de raíces chinas ligado al equipo de colaboradores del presidente Donald Trump desde julio de 2016.

"Well done, good and faithful servant.”



The Last Ride. pic.twitter.com/YGNCDvjRSB — Steven Cheung (@StevenCheung47) June 18, 2026

Dan Scavino, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, también recurrió a redes sociales para decirle adiós al avión presidencial que lo desplazó junto a un grupo de personas hacia varios rincones del mundo durante más de un lustro.

“He tenido la fortuna de volar por todo el mundo en este icónico avión durante cinco años y medio, de los 35 que ha estado al servicio de los presidentes de Estados Unidos… GRACIAS…”, escribió a manera de introducción de un video donde recorre algunas partes de la aeronave mientras permanece inmóvil en uno de los costados de la pista de aterrizaje.

I have been fortunate to fly around the world on this iconic plane for 5 1/2 years ? of the 35 years it has been serving U.S. Presidents?



THANK YOU?



AIR FORCE ONE 2900???? pic.twitter.com/tnh8xYtZDU — Dan Scavino (@Scavino47) June 18, 2026

El objetivo de la administración encabezada por Trump consiste en que, durante el verano, el par de Air Force One que llevan volando desde 1992, cedan su lugar a una aeronave obsequiada por la familia Real Qatarí al mandatario estadounidense, en mayo del año pasado.

Otro par de aviones de la misma categoría todavía se encuentran en etapa de ensamblaje llevada a cabo por la compañía Boeing con el compromiso de tenerlos listos hasta dentro de casi dos años, esto en el mejor de los escenarios.

Se prevé que, en las próximas semanas, una aeronave más moderna será utilizada para desplazar a Donald Trump durante sus viajes. (Crédito: Martial Trezzini / AP)

Un comunicado emitido recientemente porla Fuerza Aérea menciona que el avión qatarí oficialmente completó las modificaciones proyectadas para muy pronto realizar su primer vuelo con el jefe de la nación a bordo.

“En definitiva, el avión Bridge satisface una necesidad crítica a corto plazo, garantizando que la Fuerza Aérea continúe ejecutando su misión infalible para el comandante en jefe, al tiempo que sienta una base sólida para el futuro”, indica parte de la misiva.

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