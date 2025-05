¿Por qué preocupa que Trump reciba un avión de $400 millones de Qatar?

Aunque la Constitución permite que los presientes de Estados Unidos reciban regalos de otros mandatarios o gobiernos, hay un límite y el avión que Qatar pretende regalar al presidente Donald Trump supera por mucho el costo de regalos que otros mandatarios han recibido, desatando críticas incluso de aliados del republicano.

“Es cierto que los presidentes de Estados Unidos reciben cientos de regalos cada año de líderes mundiales y diplomáticos. Creo que una razón por la que este regalo es diferente es que es mucho más caro”, expuso Daniel Weiner, abogado experto del Brennan Center for Justice quién antes fue abogado asesor sénior para la Comisión Federal de Elecciones (FEC). “Normalmente, los regalos que se les dan a los presidentes, aunque suelen ser preciosos, no valen $400 millones de dólares“.

En entrevista, el experto señaló que si bien la Constitución indica limitantes sobre los emolumentos que pueden recibir los mandatarios, a fin de evitar comprometer gobierno.

“La gran diferencia, según los informes públicos que he visto, es que existe la condición de que este regalo en particular pueda estar disponible para el presidente después de que deje el cargo”, dijo el experto. “Y eso casi nunca se hace. Muchos presidentes han recibido regalos. Creo que incluso Abraham Lincoln recibió un elefante, una jirafa o algún otro animal. Y siempre se ha aceptado que el regalo es para los Estados Unidos de América y pertenece al gobierno”.

El gobierno del presidente Trump afirma justamente que el regalo de Qatar es para los Estados Unidos, no para el presidente, pero éste lo transferiría a su biblioteca, lo cual abre cuestionamientos de ética.

“Esta cuestión de transferir el regalo a la biblioteca del Presidente, y lo que he visto sugiere que potencialmente sería la fundación conectada a la biblioteca, que no es una organización gubernamental, lo cual no tiene precedentes y, obviamente, es preocupante y plantea preguntas en virtud de la cláusula de emolumentos de la Constitución.

Para ser usado como Air Force One, el avión que regalaría Qatar a Trump debería pasar por estrictas revisiones. Crédito: Alex Brandon | AP

El Air Force One y la seguridad nacional

Las preocupaciones sobre el regalo de Qatar el presidente Trump no solamente son éticas, sino sobre la seguridad nacional, ya que el plan es utilizar el avión como Air Force One, lo que implicaría revisiones y posibles modificaciones mayores.

“Existen requisitos de seguridad y militares para el avión del presidente”, acotó Winer. “De hecho, creo que a los contribuyentes les costaría mucho dinero desmontar el avión y reconfigurarlo para que realmente sirva como Air Force One. Pero incluso si fuera solo para el gobierno, no diría necesariamente que fuera una gran idea, lo que podría generar problemas legales”.

La principal preocupación, por ahora, es la ética, indica Weiner, ya que el avión sería utilizado por un tiempo limitado como Air Force One y luego trasladado a la biblioteca del presidente Trump.

“Esto debilita enormemente esta importante salvaguardia ética. Quiero enfatizar que me baso únicamente en informes públicos. Sería diferente si el avión, por ejemplo, fuera destinado a su biblioteca presidencial [directamente]. Las bibliotecas presidenciales, que son instituciones gubernamentales, están establecidas por el gobierno. Por ejemplo, el avión que fue el Air Force One del presidente Ronald Reagan se exhibe en su biblioteca presidencial y pertenece a ella”.

Críticas de aliados de Trump

El senador Ted Cruz (Texas), un aliado del presidente Trump, expresó preocupaciones sobre este regalo y, en una entrevista en CNBC, se sumó a las alertas por la seguridad, “problemas de espionaje y vigilancia”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (Dakota del Sur) dijo en conferencia de prensa que había “muchos problemas asociados con esa oferta”, incluso sugirió que se revisara “con más detalle”.

El senador republicano Ran Paul (Kentucky) incluso consideró que el regalo sería una forma de legitimar el régimen qatarí y su posible relación con grupos militantes islamistas en todo el mundo.

“Creo que el avión probablemente envía una señal equivocada, y no me gusta su aspecto, así que espero que lo rechace”, dijo en Fox News.

¿Hay vías legales para evitarlo?

Weiner reconoció a pregunta expresa que no sabía si existía alguna vía legal para evitar que el presidente Trump recibiera el regalo, principalmente porque bajo el sistema judicial estadounidense no se puede acusar a un mandatario, además de que se desconcen los detalles del acuerdo entre Qatar y el Gobierno de Trump.

“No hemos visto los términos del acuerdo ni el memorando del Departamento de Justicia, ni si el hecho de que el gobierno estadounidense acepte el regalo de un avión es en sí mismo ilegal o podría ser objeto de una demanda”, reconoció. “Si realmente solo va a Estados Unidos, es inusual y limitado, porque incluso si no va a parar al presidente, sigue siendo obvio que un gobierno extranjero busca congraciarse con él mediante este regalo de un opulento palacio del aire”.

El experto acotó, sin embargo, que una vez que se conozcan los detalles del acuerdo, podrían explorarse las opciones en contra.

“Creo que la verdadera cuestión legal surge en la medida en que el avión está destinado, en última instancia, no solo al gobierno estadounidense, sino al uso personal del presidente después de su mandato”, expuso.