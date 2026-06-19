Donald Trump presentó al nuevo Air Force One que utilizará en sus viajes

El presidente Donald Trump presentó al Air Force One que reemplazará a las dos aeronaves empleadas a lo largo de más de tres décadas para transportar a los mandatarios estadounidenses en turno.

El avión, identificado por la Fuerza Aérea como VC-25B Bridge, fue un obsequió que la familia real qatarí le entregó al mandatario de 80 años en mayo del año pasado.

Durante una gira de trabajo realizada por Trump en Medio Oriente, el jeque Tamim bin Hamad le obsequió un lujoso jumbo Boeing 747-8 cuyo valor rondaba en $400 millones de dólares.

El argumento fue que pudiera reemplazar al Air Force One durante el resto de su mandato, pues estructuralmente la aeronave ya resultaba vieja con respecto a las ventajas ofrecidas por los modelos de última generación.

A pesar de que la Constitución estadounidense les permite a los presidentes recibir regalos de otros mandatarios o gobiernos, existe un límite y el avión en cuestión lo superó ampliamente.

“No sé por qué la gente lo considera un soborno o que Qatar intenta comprar influencias con esta administración. Tenemos que superar este estereotipo.

El regalo fue realizado con total transparencia y de manera muy legal. Muchas naciones le han regalado cosas a Estados Unidos”, señaló en julio pasado el jeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, primer ministro de Qatar.

Donald Trump materializó su deseo contar con un avión presidencial más imponente y acondicionado con tecnología de punta. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Después de realizarle una amplia gama de ajustes y modificaciones, este viernes, en la Base Conjunta Andrews en Maryland, Trump presentó al avión transformado en Air Force One.

“Nunca habrá otro igual. Es único. Se considera el avión más lujoso del mundo. Cuando se construyó, se hizo con un nivel de calidad que probablemente nunca se vuelva a ver”, expresó ante un nutrido grupo de representantes de los medios informativos.

El cambio en la aeronave impacta incluso a partir de su nueva combinación de colores: rojo, blanco, dorado y azul marino, lo que supone un cambio respecto a los dos tonos de azul más claro anteriores.

Trascendió que el nuevo Air Force One efectuará un sobrevuelo sobre Washington el 4 de julio, fecha en que se conmemora el 250 aniversario de la nación.

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea dio a conocer que el año pasado arrendó un avión 747-8 con el objetivo de que los pilotos y el personal de mantenimiento pudieran entrenarse.

“La aeronave ha entrado en servicio para proporcionar una continuidad segura y crucial para el comandante en jefe. El avión es seguro, fiable y está equipado con las tecnologías más avanzadas necesarias para cumplir con los requisitos de la misión presidencial”, señala parte de la misiva.

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