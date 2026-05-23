Disparos cerca de la Casa Blanca provocan la movilización del Servicio Secreto

El sonido de la detonación de armas de fuego cerca de la Casa Blanca obligó al personal del Servicio Secreto ha poner en marcha un operativo para resguardar la seguridad del inmueble donde reside el presidente de la nación y de las personas que se encontraban en su interior.

La agencia dio a conocer que se encuentra investigando una serie de reportes de disparos presuntamente ocurridos en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Noroeste.

De acuerdo con el testimonio de algunos reporteros que se encontraban en el jardín norte, se les pidió trasladarse de inmediato la sala de prensa de la Casa Blanca donde debieron permanecer agachados.

Mientras tanto, algunos miembros del Servicio Secreto se desplazaron portando rifles hacia el jardín mencionado.

A través de un comunicado publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la Oficina de Comunicaciones del Servicio Secreto corroboró la versión sobre las detonaciones.

“Estamos al tanto de los reportes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW y estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el lugar. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible”, señaló.

The FBI Washington Field Office has responded to reports of shots fired near the White House in support of our U.S. Secret Service partners. pic.twitter.com/Q7uPJEEWQd — FBI Washington Field (@FBIWFO) May 23, 2026

Cabe señalar que el presidente Donald Trump también se encontraba en el interior de la Casa Blanca luego de que horas antes había sostenido una conversación telefónica con varios líderes del Medio Oriente donde se analiza la posibilidad de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en contra de Irán.

A reserva de corroborar, la cadena de televisión NewsNation cita a una fuente policial bajo condición de mantener en resguardo su identidad afirmando que civil armado con una pistola abrió fuego cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW, y que en el intercambio de disparos con personal del Servicio Secreto terminó abatido.

Al enterarse de lo ocurrido, Steve Scalise, representante por Luisiana, elogió la respuesta del Servicio Secreto.

“Vivimos tiempos peligrosos. Rezo por el presidente Trump, por los heridos cerca de la Casa Blanca y por los valientes agentes del Servicio Secreto y los agentes del orden que trabajan para mantener a todos a salvo esta noche”, escribió en la plataforma X.

La cadena de televisión Fox News dio a conocer que durante el enfrentamiento entre el tirado abatido y el Servicio Secreto, un civil que pasaba por ahí resultó herido.

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