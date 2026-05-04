Servicio Secreto balea a sujeto cerca del Monumento a Washington; activan protocolos en la Casa Blanca

Un individuo fue baleado este lunes por agentes del Servicio Secreto en las inmediaciones del Monumento a Washington, en un incidente que provocó un amplio despliegue de seguridad en el centro de la capital estadounidense.

De acuerdo con información oficial, el tiroteo ocurrió cerca de la intersección de la calle 15 y la avenida Independence, una zona altamente vigilada por su cercanía con la Casa Blanca. Hasta el momento, no se ha confirmado el estado de salud del sujeto ni las circunstancias exactas que derivaron en el uso de la fuerza.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

El Servicio Secreto pidió a la población evitar el área mientras equipos de emergencia y seguridad respondían a la situación. Como medida preventiva, el complejo de la Casa Blanca fue cerrado temporalmente, mientras se desarrollaban las investigaciones.

Durante el incidente, el presidente Donald Trump se encontraba encabezando un evento para pequeñas empresas dentro del recinto. A pesar del operativo, la agenda del mandatario continuó sin interrupciones, según medios locales.

El suceso se da en un contexto reciente de alta tensión en materia de seguridad en Washington. Apenas semanas antes, un tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca generó escenas de pánico, donde asistentes relataron momentos de incertidumbre.

Las autoridades federales no han detallado si el individuo baleado representaba una amenaza directa contra funcionarios o instalaciones, aunque el protocolo del Servicio Secreto establece respuestas inmediatas ante cualquier riesgo potencial cercano al presidente o zonas protegidas.

El área donde ocurrió el incidente permanece bajo resguardo mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

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