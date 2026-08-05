Trump exhibiría un Air Force One antiguo en su biblioteca y guarda silencio sobre el regalado por Qatar

El presidente Donald Trump planea exhibir a uno de los antiguos Air Force One en su biblioteca y guarda silencio sobre el destino que le aguarda a la impresionante aeronave que le fue obsequiada por la familia real qatarí, la cual acondicionó para sus viajes de trabajo.

Durante una gira de trabajo realizada por Qatar en mayo del año pasado, el jeque Tamim bin Hamad le obsequió un lujoso jumbo Boeing 747-8 propiedad de la familia real cuyo valor ronda en $400 millones de dólares.

El argumento de este obsequio fue que pudiera reemplazar al Air Force One durante el resto de su mandato.

Casi dos meses después, el Pentágono aceptó la donación del avión de la familia real qatarí para que, después de realizarle varias modificaciones, pudiera ser utilizado por Trump en sus viajes de trabajo.

Posteriormente, la Casa Blanca dio conocer que se contemplaba la idea de que, al final del mandato del magnate neoyorquino, el lujoso Boeing 747 donado por Qatar y transformado en Air Force One, fuera transferido a la biblioteca presidencial que pretende construir en Miami, Florida.

No obstante, Eric Trump, hijo del actual mandatario de la nación, le indicó a la cadena de televisión NBC News a través de un mensaje texto que dicho plan ya no seguía en pie.

“No. Ese no es el plan por el momento para Miami”, escribió.

Ante el presunto riesgo de sufrir un ataque, Trump optó por no viajar desde Turquía hacia Estados Unidos en el avión obsequiado por la familia real qatarí. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Con ello, el vástago del republicano de 80 años corroboró otra declaración previa que había emitido para el diario Palm Beach Post, donde mencionó a un avión Air Force One antiguo y retirado como el objeto a exhibirse en el inmueble donde se rendirá tributo al desempeño de Donald Trump durante los dos periodos en que gobernó al país.

Frente al repentino cambio de planes del político conservador, sus detractores han comenzado a cuestionarse sobre el destino que le aguarda a la colosal aeronave recientemente presentada y en la cual se negó a viajar de regreso de Turquía después de asistir a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El punto es que se invirtió mucho dinero y varios meses de trabajo para acondicionar al avión alineado a estrictas características de seguridad y comunicación.

Hasta el momento, la Casa Blanca ni Trump se han pronunciado al respecto.

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