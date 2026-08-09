Cazas F-16 interceptaron aeronaves que ingresaron al espacio aéreo cercano al club de golf de Trump en New Jersey

Cazas F-16 del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) interceptaron este domingo dos aeronaves que ingresaron al espacio aéreo restringido de Bedminster, Nueva Jersey, donde se encuentra el club de golf del presidente Donald Trump. Las aeronaves fueron escoltadas de manera segura fuera del área por los aviones de combate, informó el NORAD en un comunicado. El operativo se realizó mientras permanecían vigentes restricciones temporales de vuelo establecidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) debido a la presencia del mandatario y a la celebración durante el fin de semana del torneo LIV Golf Nueva York en instalaciones cercanas.

El Trump National Golf Club Bedminster está ubicado a unas 40 millas (64 kilómetros) al oeste de Nueva York y es uno de los lugares que Trump suele visitar durante los fines de semana de verano.

NORAD F-16s intercepted multiple general aviation aircraft today that violated temporary flight restrictions over Bedminster, NJ.



All aircraft were safely escorted out of the area by NORAD aircraft.



Pilots: check your Notice to Airmen (NOTAMS) and FAA Temporary Flight? https://t.co/yac5sDTp1j — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 9, 2026

NORAD pide a pilotos revisar restricciones antes de volar

Las restricciones temporales de vuelo forman parte de las medidas utilizadas para reforzar la seguridad alrededor de los desplazamientos presidenciales y acontecimientos de gran relevancia. Antes del fin de semana, el NORAD había advertido que incrementaría la vigilancia en la zona y que podría utilizar aviones de combate y sistemas terrestres para responder a posibles incursiones.

Tras la interceptación, el organismo recordó a los pilotos la obligación de consultar los Avisos a los Aviadores (NOTAM, por sus siglas en inglés), donde se detallan las restricciones y modificaciones temporales del espacio aéreo. “Comprueben los avisos aeronáuticos antes de cada vuelo”, reiteró el NORAD en su mensaje dirigido a los aviadores.

Cuando una aeronave civil es interceptada por aviones militares, existen protocolos específicos para establecer comunicación, identificar el aparato y conducirlo fuera del sector restringido. Entre las frecuencias internacionales de emergencia contempladas se encuentran 121.5 y 243.0.

El episodio ocurre pocos días después de otro incidente relacionado con la seguridad aérea durante un desplazamiento presidencial. El helicóptero Marine One, en el que viajaba Trump, voló a menos de una milla de un avión comercial cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

La FAA confirmó entonces una reducción temporal de la separación entre ambas aeronaves y comenzó una revisión de las circunstancias.

El área de Washington ya había quedado bajo especial escrutinio después del accidente del 29 de enero de 2025, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército chocó con un avión de pasajeros de American Airlines. Las 67 personas que viajaban en ambas aeronaves murieron. En el caso de Bedminster, el NORAD no precisó inicialmente si las dos aeronaves ingresaron deliberadamente al espacio restringido o si se trató de una incursión accidental. Tampoco se reportaron consecuencias adicionales tras la intervención de los F-16.

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