Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz y contradice a Trump

Un alto mando iraní afirmó este jueves que el estrecho de Ormuz está bajo control de la república islámica, contradiciendo lo aseverado en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reivindicó el dominio de esta importante vía marítima.

“En el día de hoy, el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de la República Islámica, y nuestro país prosigue su camino con total seguridad“, afirmó Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Trump aseguró la víspera que las fuerzas estadounidenses mantienen el control de la vía marítima crucial para el tránsito de hidrocarburos y otras mercancías por Oriente Medio.

“Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!“, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos ‘UN MURO DE ACERO’, y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, agregó.

También el martes, Trump insistió en que su país tiene “el control total del estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro”.

Irán impuso un bloqueo en la práctica sobre el estrecho tras la guerra iniciada el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

El bloqueo golpeó la economía mundial y provocó fuertes oscilaciones en los precios del petróleo.