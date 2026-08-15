La verdadera razón por la que no habrá juegos de cuartos de final de la Leagues Cup en México

En la Leagues Cup, los cuentos y las historias siguen a la orden del día y para variar, los platos rotos los pagan los de siempre. Entre un sinfín de regadas de logística y un reglamento que parece escrito sobre las rodillas para beneficiar a los de pantalón largo de la MLS.

Lo único que quedó más que claro es que a nuestros equipos mexicanos les volvieron a vender espejitos. Aquella promesa de que veríamos juegos de eliminación directa en suelo azteca terminó siendo pura demagogia.

Time to mark your calendars para los cuartos de final de #LeaguesCup2026! ??



Ellos fueron los mejores de @MLS y @LigaBBVAMX ? Now it's time to prove it when everything is on the line ??? pic.twitter.com/aIOvOgobs6 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 14, 2026

Lo que parecía un cuento de hadas

Hace seis meses, cuando los directivos se pararon el cuello para presentar el calendario oficial, nos juraron por el Santo Niño de Atocha que la balanza se iba a equilibrar. Nos dijeron que, además de los duelos cantados del América contra San Diego, Toluca ante Dallas y Tigres frente a Vancouver, habría chance real de que los clubes de la Liga MX jugaran como locales en su propia casa y con su gente durante las fases finales.

¿Y qué pasó? Que a la hora de la hora, nos dieron con la puerta en las narices. Los cuartos de final se van a jugar completitos del otro lado del charco. A los organizadores les ganó el signo de pesos y mandaron la justicia deportiva a la lona. Nuestros cuatro sobrevivientes tendrán que rifarse el físico como visitantes, tragándose los kilómetros de viaje y jugando en canchas ajenas.

Pero ojo, que en este negocio nadie limpia sus culpas con agua bendita. Aunque es fácil señalar con el dedo a los organizadores del torneo, la realidad es que los directivos del fútbol mexicano también tienen las manos bien metidas en el pastel.

Trasciende con fuerza que la ausencia de localías en el país no fue un despojo, sino una decisión con el signo de pesos por delante. El vivo ejemplo es el Club América, que prefirió amarrar su localía en Carson, California, sabiendo perfectamente que la monumental base de aficionados azulcremas en Los Ángeles les iba a llenar el estadio y a dejar una taquilla histórica en dólares.

¡NO HABRÁ PARTIDOS EN MÉXICO!



La Leagues Cup dio a conocer las fechas y sedes para los duelos de Cuartos de Final de la edición 2026, los cuales se jugarán solo en Estados Unidos, a pesar de los rumores de que algún equipo mexicano podría jugar en su estadio pic.twitter.com/R9S9oSH48L — MedioTiempo (@mediotiempo) August 14, 2026

Y si volteamos a ver los casos de Toluca, León y Monterrey, la moneda corre exactamente por el mismo aire: prefirieron el billete verde y la comodidad financiera que jugar en sus propias canchas. Al final, el negocio es de dos.

Así se van a jugar los cuartos de final (fechas, sedes y horarios)

La cartelera para ver quién tiene más aguante está armada para el martes 25 y miércoles 26 de agosto. Vayan preparando la emoción, porque así se van a armar las batallas:

Martes 25 de agosto

Chicago Fire FC vs. Rayados de Monterrey Horario: 19:30 horas (Tiempo Local) Sede: SeatGeek Stadium (Bridgeview, Illinois) El tiro: La Pandilla tiene con qué, pero se va a meter a una plaza brava donde el frío y el arbitraje suelen jugar en contra. Tienen que salir a morder en toda la cancha.

Real Salt Lake vs. Club León Horario: 20:30 horas (Tiempo Local) Sede: Dick’s Sporting Goods Park (Commerce City, Colorado)



Miércoles 26 de agosto

Columbus Crew vs. Club América Horario: 19:45 horas (Tiempo Local) Sede: Dignity Health Sports Park (Carson, California).

Austin FC vs. Deportivo Toluca Horario: 20:30 horas (Tiempo Local) Sede: Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)



El negocio manda, el fútbol pasa a segundo término

La bronca y el coraje que traen los técnicos y directivos mexicanos no es para menos. Lo que nos vendieron como el gran torneo de la “hermandad de la Concacaf” terminó siendo un negocio redondo diseñado para inflar las taquillas estadounidenses y tener a los equipos de la MLS bien cobijados en su zona de confort.

La fecha y sede para los Cuartos de Final en @LeaguesCup han sido confirmados. ?



¡Nos vemos muy pronto, Carson! Sigamos juntos en esta campaña. ? pic.twitter.com/IBJM8U58JY — Club América (@ClubAmerica) August 15, 2026

Que no haya partidos en México es una mentira del tamaño del Estadio Azteca. No solo merman el físico de los jugadores con tantas horas de vuelo, sino que le dan un golpe bajo al espíritu de competencia. A las puertas de las semis, la Leagues Cup nos deja la misma lección de siempre: el dinero manda y el balón rueda al ritmo de los dólares.

Seguir leyendo:

– El entrenador del Club León se rindió en elogios sobre Lionel Messi

– La Leagues Cup busca nuevo rey tras la dolorosa caída de los campeones

– Cruz Azul volvió a las viejas mañas y quedó fuera de la Leagues Cup por otra cruzazuleada











