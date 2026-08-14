La Leagues Cup busca nuevo rey tras la dolorosa caída de los campeones

La Leagues Cup 2026 ha cerrado su primera fase y, de entrada, nos ha dejado una certeza absoluta: el trono del continente está vacante y busca un nuevo rey. En un auténtico sube y baja de emociones que dejó las pulsaciones a mil por hora, el certamen binacional dictó sentencia y firmó las actas de defunción de los dos gigantes que dominaron la edición anterior.

Ni el actual campeón Seattle Sounders, ni el subcampeón Inter Miami lograron descifrar el crucigrama y terminaron devorados por la presión, quedando fuera del selecto grupo de los ocho sobrevivientes que ahora buscarán ser los nuevos monarcas de la edición 2026.

??QUARTER-FINALS

?LEAGUES CUP 2026



Se definen los encuentros para los 4tos de Final donde se disputarán los siguientes 3 Cupos para la CONCACAF Champions Cup 2027 para Campeón, Subcampeón y 3er Lugar.



??Leon ? ??Real Salt Lake

??America ? ??Columbus Crew

??Chicago Fire ?? pic.twitter.com/lIJVIFCx21 — CNF Sports (@CNFconcacaf) August 14, 2026

Esta sacudida de proporciones épicas abre las puertas para una fase de eliminación directa que promete ser de pronóstico reservado. La mesa está puesta para que cuatro colosos de la Liga MX y cuatro guerreros de la Major League Soccer (MLS) se batan a duelo en una guerra sin cuartel por el orgullo, la supremacía de la zona y, por supuesto, el boleto directo a la Copa de Campeones de la Concacaf.

El cementerio de los favoritos: Fracasos que calan hondo

Si algo ha tenido esta edición del torneo es una alta dosis de drama y decepción para las aficiones más exigentes. En territorio mexicano, el golpe de realidad pegó con fuerza en La Noria y en San Nicolás de los Garza.

La eliminación temprana de Cruz Azul y de los Tigres de la UANL cayó como un balde de agua fría; dos plantillas armadas hasta los dientes para salir campeonas que terminaron haciendo las maletas antes de tiempo tras morder el polvo ante rivales que, en el papel, lucían inferiores.

Pero la MLS no vende piñas y también vio caer a sus torres más altas. El fracaso retumbó con fuerza en las oficinas del LAFC y del Inter Miami, escuadras que solían pasearse con banderas de favoritos y que esta vez extrañaron la solidez de otras épocas, quedando fuera de la fiesta grande ante la mirada incrédula de sus seguidores.

Only 8?? remain. ?



The @LeaguesCup quarterfinal stage is locked and loaded! pic.twitter.com/pwZQzhv6c4 — Major League Soccer (@MLS) August 14, 2026

El rugido de la Fiera y la sorpresa del “Fire”

En la otra cara de la moneda, la fase de grupos sirvió para encumbrar a dos escuadras que cabalgaron con paso de campeones. El Club León se robó todos los reflectores al firmar una primera etapa perfecta: tres partidos disputados, tres victorias al hilo y nueve puntos en la bolsa. La Fiera de la Liga MX recuperó el misticismo, jugó con el cuchillo entre los dientes y mandó un mensaje intimidante a todo el continente.

La gran réplica por parte del balompié estadounidense llegó desde la Ciudad de los Vientos. El Chicago Fire rompió todas las quinielas y emuló el paso perfecto de los esmeraldas, sumando también nueve unidades con un fútbol vertical, dinámico y sumamente efectivo que obligará a todos a tomárselos muy en serio de aquí en adelante.

Robert Lewandowski strzela, ale? Gol anulowany, faul Polaka. Chicago Fire i tak wygrywaj? 4 . mecz z rz?du – pierwszy raz od? 2017 roku! Efekt Lewego? ?



W ?wier?finale Leagues Cup zagraj? z Monterrey, gdzie odszed? ich lider strzelców Hugo Cuypers ? pic.twitter.com/TVqRa1afKE — Adam_Kotleszka ????????? (@Adam_Kotleszka) August 14, 2026

El botín dorado: Más que un trofeo

Es vital recordar que en estas eliminatorias de matar o morir no solo se busca levantar la copa y burlarse del vecino. El torneo reparte tres premios de oro puro: el campeón, el subcampeón y el ganador del partido por el tercer lugar obtendrán su boleto directo a la próxima Concachampions.

Para los clubes mexicanos, este es el camino más rápido para buscar el sueño mundialista, por lo que se espera que jueguen con el alma en cada pelota dividida. ¡La moneda está en el aire y que ruede el balón!

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