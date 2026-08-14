El entrenador del Club León se rindió en elogios sobre Lionel Messi

Lionel Messi ha tenido que lidiar con el sensible fallecimiento de su padre. A menos de una semana del fallecimiento de Jorge Messi, Lionel volvió a la actividad con su club. Javier Gandolfi, entrenador del Club León, destacó el compromiso de Messi.

El futbolista del Inter Miami puso en duda su continuidad en el fútbol a través de un comunicado en sus redes sociales. El fallecimiento de su padre lo habría afectado en gran medida que el retiro estaba sobre la mesa. Sin embargo, el futbolista sudamericano decidió volver a las canchas cuando su club más lo necesitó.

“Para que entiendan lo que es Lionel Messi, creo que hoy quedó demostrado. Creo que sobran las palabras. Es un animal de la competencia, es un jugador que obviamente, a mi entender, es el mejor de la historia”, dijo Gandolfi tras el partido entre el Club León y el Inter Miami.

“El mejor de la historia” ???



Esto dijo Javier Gandolfi sobre Lionel Messi, luego de que el campeón del mundo jugara el segundo tiempo del León-Inter de Miami ??



El padre de Lionel, Jorge, falleció hace pocos días ?? https://t.co/0KHaWBZRXO pic.twitter.com/kGvnm5oSQl — FUTBOL DE CHOCOLATE (@chocofut_29) August 13, 2026

El hecho de que Lionel Messi haya dejado atrás sus inconvenientes personales para ponerse a la orden de su club fue resaltado por Gandolfi. Esto reafirma sentencia del entrenador de que Messi es el mejor futbolista de la historia.

“Es el mejor de la historia dentro del campo de juego y después con acciones que vemos a la distancia. Es por eso que hoy demuestra una vez más lo que te acabo de decir”, agregó.

Messi no fue suficiente

Lionel Messi ingresó en la segunda mitad, pero esto no impidió que el Inter Miami cayera 2-3 y de esta forma quedara eliminado de la Leagues Cup 2026. Era un duelo en el que estaba en juego la clasificación de ambos equipos. Los mexicanos se mantuvieron firmes y cerraron una primera ronda con un pleno de victorias.

“Creo que hoy se vio un partido dividido en dos tiempos muy, pero muy claros. Primer tiempo nos costó, nos costó desde la evolución, como nos gusta, desde el ajustar. El rival, a mi entender, tuvo un primer tiempo excepcional. Obviamente que cuando recibís goles tenés varios puntos a corregir”, explicó.

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