Messi se despide públicamente de su padre y revela que siente dudas de seguir en el fútbol

Lionel Messi se despidió públicamente de su padre. El capitán de la selección Albiceleste recordó lo importante que fue Jorge en su vida. Messi reveló las dificultades que tuvo para lidiar con la enfermedad de su padre en sus últimos momentos de vida. Messi puso en duda la continuidad de su carrera.

Durante la Copa del Mundo, Lionel Messi dejó claro que afrontaba problemas personales que lo afectaban. Así lo manifestó en zona mixta. En un comunicado en sus redes sociales, Messi profundizó en sus sentimientos y reveló que el estado de su padre realmente era muy delicado durante el Mundial.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, inicia el mensaje.

Lionel Messi reveló que fue su padre el que lo motivó a jugar la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, Jorge no pudo estar al tanto del desenvolvimiento de su hijo durante la Copa del Mundo. De hecho, Jorge no conocía los pormenores de la final entre Argentina y España.

“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, recordó.

??? | Lionel Messi habló tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: "Todo lo que estoy viviendo ahora es 'de yapa'. Tuve la suerte de conseguir todo lo que podía soñar a nivel individual. Estoy disfrutando de esto, tenemos un grupo hermoso". pic.twitter.com/BADLmnbaQ7 — La Derecha Diario (@laderechadiario) June 17, 2026

El final de la carrera de Messi

Lionel Messi está muy afectado por la muerte de su padre. Jorge fue un gran pilar y apoyo en la carrera del futbolista sudamericano. Ahora, sin su padre a su lado, Messi reconoció que siente dudas de seguir jugando al fútbol.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, agregó.

Jorge Messi fue una figura fundamental en la carrera de Lionel. Además del rol paternal, Jorge estuvo al lado del futbolista argentino en cada paso que dio en su carrera. Messi pierde a una persona muy importante en su vida. Así quedó demostrado en el extenso comunicado.

“Descansá en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, concluyó.

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