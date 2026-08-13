Casemiro reacciona al regreso de Messi a las canchas tras la muerte de su padre

Lionel Messi sufrió la pérdida de su padre el sábado 8 de agosto. Jorge afrontaba un complejo estado de salud desde hace varias semanas. A menos de una semana de su fallecimiento, Lionel tomó la decisión de volver a las canchas con el Inter Miami. Casemiro agradeció el compromiso del futbolista argentino.

En una publicación en su cuenta personal, Messi puso en duda su continuidad en el fútbol. Sin el respaldo de su padre, la motivación no es la misma para el jugador del Inter Miami. A pesar de ello, Messi volvió a la actividad en la Leagues Cup.

“Es un ejemplo. Porque, al final, seguramente está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso con los jugadores y el club que fue increíble (…) Nunca había visto eso en mi vida. Entonces, lo único que tenemos para dar son las gracias”, dijo Casemiro tras el partido.

“Por eso es tan grande y el MEJOR DE LA HISTORIA. Hay que quitarse el sombrero y decirle ‘GRACIAS’, seguir apoyándolo, dándole ánimo.



Fue increíble lo que hizo hoy, que esté aquí con nosotros”.



Casemiro, sobre Lionel Messi. ?????? pic.twitter.com/oDmotNjw1R — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 13, 2026

Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo en el duelo contra el Club León por la tercera jornada de la Leagues Cup. El Inter Miami cayó 2-3 y de esta forma fue eliminado de la competición. A pesar de que el resultado no es el esperado, Casemiro destacó el compromiso de Messi con el club.

“Dar las gracias porque está aquí. Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene es algo de aplaudir”, agregó.

We missed you, Messi.



Welcome back. ?? pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

El mediocampista brasileño reconoció que ahora el grupo deberá arropar y apoyar a Lionel Messi en medio de este contexto. Casemiro considera que esta es una recuperación que lleva tiempo y en el club respetarán ese espacio. Casemiro pasó de ser un rival de peso en el Real Madrid, a convertirse en un compañero de apoyo de Messi.

“Hay que ayudarlo, él sabe la etapa que está pasando de su vida. Pero tenemos que darle las gracias por todo (…) Fue algo increíble y tenemos que seguir ayudándolo. No sólo a él, le deseo también muchos ánimos a su familia. Tendrá que salir adelante con su tiempo”, concluyó.

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