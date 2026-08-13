León tumba al Inter Miami y elimina a un Messi de luto en la Leagues Cup

Con el corazón todavía hecho un nudo y las lágrimas apenas secándose tras darle el último adiós a su viejo, don Jorge Messi, el astro argentino demostró que es un profesional de esos que ya no se fabrican. Lionel Messi entendió que en este circo el show debe continuar; se amarró las botas y saltó a la cancha en el segundo tiempo para rifarse el físico con el Inter Miami.

Sin embargo, ni con el empuje místico del “10” les alcanzó a las Garzas, que terminaron mordiendo el polvo 2-3 ante un León que rugió con todo el colmillo del Bajío y los mandó fuera de la Leagues Cup en una de las sorpresas de esta edición, después de que en el 2025 fueron finalistas contra Seattle Sounders.

A few short days after putting his father to rest in Argentina, Lionel Messi returned to Miami, much to the surprise of the organization.



With a heavy heart, Messi makes his return to fútbol for the second half of the León vs. Miami match.



Welcome back, #messi.#argentina? pic.twitter.com/pCGBG6JyyX — José Roberto Nuñez (@JoserNunez91) August 13, 2026

Hay que ser derechos: el talento de Leo no se esfuma ni con el peor de los dolores, pero esta vez se le vio arrastrando la cobija por momentos. El genio andaba absorto, con la mirada clavada en el infinito, seguramente recordando al hombre que le guio los pasos desde que en las oficinas de River Plate —en uno de los osos históricos más grandes de las “Gallinas”— le negaron el tratamiento de crecimiento.

De la que se perdieron, porque de ahí despegó al Barcelona para volverse inmortal. Pero el fútbol no sabe de sentimentalismos y los esmeraldas no fueron a Florida a pedir autógrafos y terminaron enviando a casa a uno de los equipos de mayor trascendencia en la MLS.

La cosa había arrancado con buena pinta para los locales. Al minuto 42, Yannick Bright se vistió de crack y le puso un bombón a Daniel Pinter, quien no perdonó y mandó guardar la de gajos para el 1-0. Parecía fiesta en Miami, pero en el complemento la Fiera sacó las garras. El colombiano Diber Cambindo encabezó la contra y sirvió en bandeja de plata para que Daniel Arcila pusiera las tablas en el marcador.

#LeaguesCup | Así abandonó el terreno de juego Lionel Messi luego de caer ante León.



Varios jugadores de León se acercaron para interactuar con él pero amablemente les pidió que sucediera en otro momento.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/ZHiBguyx4J — Deporte Total USA (@deportetotalusa) August 13, 2026

Las Garzas quisieron revivir cuando Bright, tras un par de tiros de esquina que metieron puro nervio, sacó un fierrazo que pegó en el larguero y terminó adentro de las redes esmeraldas. Miami recuperaba la ventaja, pero la defensa de papel de los gringos era una invitación abierta al peligro. Al 58, Cambindo le hizo un traje de madera a Fricio Caicedo con un enganche de fantasía, aunque el arquero Ríos Novo milagrosamente la mandó a córner.

El aviso estaba dado. León olió la sangre y se lanzó con todo el barrio por delante. Juan Pablo “Juanpi” Domínguez apareció como fantasma en el área y con un remate cruzado, seco y al ángulo, les borró la sonrisa decretando el empate. Y cuando el partido ya agonizaba, al minuto 85, el mismísimo Daniel Arcila se avivó en el área, firmó su doblete y clavó el 3-2 definitivo que consumó la hombrada leonesa.

Triste estampa para el Inter Miami: eliminados, con la defensa en la lona y un Messi al que esta vez no le tocó ser el héroe del cuento, sino un mortal más lidiando con la pena de perder a su mayor fan.

Las dudas sobre el futuro de Messi

Hace unas cuantas horas, Messi abrió la duda sobre su futuro, apoyado en la falta de motivación después de la dura pérdida de su padre, por lo cual, el silbatazo final dejó una estampa de lágrima en el Inter Miami: eliminados de la competencia con paso de pena, con la defensa en la lona y un Messi al que esta vez no le tocó ser el héroe.

Pero lo que realmente cala hondo no es la Leagues Cup, sino lo que viene después. La “Pulga” se quedó parado en el centro de la cancha, con los brazos en jarras y la mirada fija en el cielo, cargando un luto que pesa más que cualquier trofeo.

El propio astro dejó botando la duda sobre si este trago amargo será el empujón definitivo hacia el retiro: “¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, remató en su carta de despedida.

Sin don Jorge en el palco de toda la vida, la motivación del genio pende de un hilo, y el fútbol mundial reza para que la tristeza no nos quite la magia antes de tiempo.

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