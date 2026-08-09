De Paul dedicó gol a Messi por el fallecimiento de su padre, Jorge

El Inter Miami vivió una noche cargada de emoción en la Leagues Cup. La ausencia de Lionel Messi, quien viajó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi a los 68 años, estuvo presente desde antes del inicio del partido ante Rayados de Monterrey y marcó el ambiente en el Nu Stadium.

El club estadounidense realizó un minuto de silencio, sus futbolistas jugaron con brazaletes negros y las tribunas se sumaron a los homenajes.

En el minuto 10, los aficionados desplegaron una bandera con el mensaje “Fuerza, Leo”, mientras el estadio acompañaba el momento de duelo del capitán argentino.

Horas antes, la institución había publicado un mensaje de apoyo en redes sociales: “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, además de incorporar un listón negro a su escudo en sus perfiles oficiales.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ?? pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

El gol y el homenaje de De Paul

La escena más significativa llegó a los 31 minutos del primer tiempo. Rodrigo De Paul, quien portó la cinta de capitán ante la ausencia de Messi, abrió el marcador con un potente remate rasante desde fuera del área que superó al arquero Luis Cárdenas.

Apenas vio entrar la pelota, el mediocampista se quitó la camiseta del Inter Miami y mostró una casaca de Lionel Messi que llevaba debajo.

El gesto provocó la reacción inmediata del público. De Paul levantó la camiseta, señaló el dorsal y la exhibió hacia las tribunas para compartir el homenaje con los aficionados presentes.

El volante de la selección argentina, uno de los amigos más cercanos de Messi dentro del plantel albiceleste, ya había decidido utilizar esa camiseta como muestra de apoyo a la distancia.

La imagen recorrió rápidamente el estadio y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Un recuerdo inevitable de 2020

El festejo recordó inevitablemente otro homenaje protagonizado por Messi en 2020. Tras la muerte de Diego Maradona, el entonces jugador del Barcelona marcó ante Osasuna y celebró mostrando una camiseta de Newell’s Old Boys con el número 10 del ídolo argentino.

? #AHORA: ¡Para emocionarse! Lionel Messi convirtió un gol para #Barcelona y lo festejó con la 10 de #Newells. Gran homenaje para Maradona. #DiegoEterno ????? pic.twitter.com/p0rKc2TmYG — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) November 29, 2020

Esta vez fue De Paul quien replicó un gesto similar para acompañar a su compañero de selección en un momento personal especialmente difícil.

El partido quedó en segundo plano durante buena parte de la noche. Cada homenaje dentro y fuera del campo reforzó el mensaje de apoyo hacia Messi y su familia, mientras el Inter Miami intentaba acompañar a su capitán aun en su ausencia.

La dedicatoria de De Paul terminó convirtiéndose en el símbolo más visible de ese respaldo colectivo en una jornada marcada por el duelo.

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