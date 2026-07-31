Casemiro revela que Messi fue clave en su llegada al Inter Miami

El Inter Miami sigue llenando su plantilla de figuras. El conjunto de la Major League Soccer presentó de manera oficial a Casemiro. El futbolista brasileño reveló que Lionel Messi es su principal motivación para iniciar su aventura en Estados Unidos.

El exjugador del Real Madrid reconoció que tenía algunas ofertas para mantenerse en Europa. Sin embargo, Casemiro aseguró que tomó la decisión que más le motivaba.

“Todo el mundo sabe que he salido libre del United y tenía muchas opciones, tenía Italia, tenía muchos equipos para jugar y estoy donde quiero estar y por supuesto de jugar con los mejores”, dijo el mediocampista brasileño.

Casemiro aseguró que tiene una gran motivación. El mediocampista de la “Canarinha” quiere jugar junto a Lionel Messi, uno de los “Dioses del fútbol”. En el pasado jugó junto a Cristiano Ronaldo, ahora quiere seguir ganando trofeos, pero junto al capitán de la Albiceleste.

“Entonces, eso quiero disfrutar, estar con él (Messi), hacerlo ganar, hacerlo más grande, que es uno de los Dioses, si no el Dios del fútbol. Entonces, quiero disfrutar con él y seguir ganando con él”, agregó.

“Tenia muchas opciones, de Italia, muchos equipos para jugar. Pero estoy donde quiero estar: estar con Messi, hacerlo ganar, hacerlo más grande, es el DIOS DEL FÚTBOL”.



Las palabras de Casemiro. ??????? pic.twitter.com/Pz3fIV2kow — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 30, 2026

Casemiro en Europa

A pesar de tener 34 años, Casemiro era un futbolista recurrente en la élite de Europa. El mediocampista brasileño era un jugador habitual el el once inicial del Manchester United.

En la última temporada, Casemiro disputó hasta 35 partidos con la camiseta de los “Red Devils”. El futbolista sudamericano aportó 9 goles y concedió 2 asistencias en poco más de 2,600 minutos disputados.

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