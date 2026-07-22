MLS investiga el fichaje de Casemiro por Inter Miami por presuntos contactos no autorizados

La Major League Soccer (MLS) abrió una investigación sobre el fichaje del mediocampista brasileño Casemiro por el Inter Miami, debido a una acusación de posibles contactos no autorizados con el futbolista antes de que el club pudiera negociar oficialmente.

El caso involucra a Los Angeles Galaxy, equipo que tenía los derechos de descubrimiento del exjugador del Real Madrid dentro de la liga estadounidense, un mecanismo que otorga prioridad para negociar con determinados futbolistas internacionales.

La llegada de Casemiro al Inter Miami fue anunciada este miércoles, pero ahora queda bajo revisión de la MLS mientras la organización analiza la información relacionada con el movimiento.

One look was never going to be enough. Welcome, @Casemiro. ? pic.twitter.com/Kqn7JXVOZd — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026

MLS revisa posible manipulación en el fichaje de Casemiro

La liga estadounidense confirmó que inició una investigación tras la denuncia presentada por Los Angeles Galaxy, quienes señalaron que el Inter Miami habría contactado al jugador brasileño antes de contar con la autorización correspondiente.

“La Major League Soccer está revisando una acusación de manipulación contra el Inter Miami. La liga está recopilando toda la información relevante y se abstendrá de hacer más comentarios hasta que la revisión finalice”, informó en un comunicado la entidad.

De acuerdo con fuentes citadas por ESPN, el conjunto angelino acudió ante la MLS al considerar que el equipo de Miami tuvo comunicación con Casemiro antes de que concluyera el proceso establecido por la competición.

¿Qué son los derechos de descubrimiento en la MLS?

Los derechos de descubrimiento de la MLS son un mecanismo que permite a los clubes registrar el interés sobre determinados jugadores internacionales y obtener prioridad para negociar con ellos.

En caso de que otro equipo quiera incorporar a un futbolista protegido por esos derechos, debe llegar primero a un acuerdo con el club que los posee antes de iniciar conversaciones con el jugador.

En este caso, Los Angeles Galaxy tenían registrados los derechos de descubrimiento de Casemiro, por lo que cualquier negociación del mediocampista debía contar con su participación.

“Aunque Inter Miami y Los Angeles Galaxy han llegado a un acuerdo para la ‘prioridad de descubrimiento’ de fichar a Casemiro, los términos se publicarán al concluir la investigación de manipulación”, señaló la liga.

Casemiro llega al Inter Miami con contrato hasta 2027

Pese a la investigación en curso, el Inter Miami anunció oficialmente la incorporación de Casemiro como nuevo refuerzo del equipo.

El mediocampista brasileño firmó un acuerdo que lo vincula con el club hasta mayo de 2027, con la posibilidad de extender su contrato hasta el final de la temporada 2029.

El conjunto dirigido por Inter Miami no informó cuál será la plaza salarial que ocupará el futbolista dentro de la plantilla, un punto relevante debido a las restricciones económicas de la MLS.

The signing is official. Now in his own words. ? pic.twitter.com/2bmLdR5o8I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026

Inter Miami debe resolver la situación salarial de Casemiro

La llegada de Casemiro representa un movimiento importante para el Inter Miami, aunque el club todavía debe definir cómo registrará al jugador dentro de la estructura salarial de la liga.

El equipo no tiene disponible ninguna de las tres plazas de Jugador Designado, una categoría que permite que los salarios más elevados de ciertos futbolistas no contabilicen completamente dentro del límite salarial establecido por la MLS.

Además, la incorporación del brasileño todavía está pendiente de que obtenga el visado de trabajo correspondiente para poder integrarse oficialmente al equipo.

Mientras la MLS continúa con la investigación, el fichaje de Casemiro por Inter Miami permanece como uno de los movimientos más relevantes del mercado de la liga estadounidense.

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