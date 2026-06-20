El Inter Miami acuerda la llegada de Casemiro

El Inter Miami está a un paso de incorporar a otra figura de primer nivel internacional. Mientras Casemiro participa con la selección de Brasil en la Copa del Mundo 2026, ya existe un acuerdo verbal para que el experimentado mediocampista continúe su carrera en la MLS junto a Lionel Messi.

La información fue dada a conocer por el periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que todas las partes involucradas alcanzaron un entendimiento y que únicamente restan los procedimientos finales para oficializar la operación.

Según publicó en su cuenta de X, “Inter Miami completa el acuerdo para fichar a Casemiro como nuevo mediocampista, ¡ahí vamos! Acuerdo verbal sellado con todas las partes involucradas y todos los pasos formales resueltos, ahora esperando para firmar y anunciar al brasileño. Casemiro quiere jugar con Messi. Futuro en MLS”.

? EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!



Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.



Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. ?? pic.twitter.com/gHty3SWAIM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

La llegada del internacional brasileño ampliaría la lista de figuras que han elegido el proyecto deportivo de la franquicia de Florida. Actualmente, el plantel cuenta con nombres de peso como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, y ahora se prepara para sumar a uno de los mediocampistas más reconocidos del fútbol mundial.

El movimiento se concretó mientras el jugador de 34 años disputa lo que se perfila como su última Copa del Mundo. Casemiro forma parte de la convocatoria de Brasil dirigida por Carlo Ancelotti y ha sido titular tanto en el empate frente a Marruecos como en la victoria por 3-0 sobre Haití.

Messi, factor clave en la decisión del brasileño

De acuerdo con información de Goal, la presencia de Messi tuvo una influencia importante en la elección del futbolista. Fuentes cercanas al club señalaron que Casemiro optó por el proyecto deportivo de Inter Miami y por la posibilidad de establecerse en Estados Unidos junto a su familia, a pesar de contar con propuestas procedentes de Arabia Saudita.

Antes de cerrar la operación, fue necesario resolver una situación administrativa dentro de la MLS. Los Angeles Galaxy poseía los Discovery Rights del jugador, condición que representaba un obstáculo para concretar el fichaje. Finalmente, las partes involucradas alcanzaron un entendimiento que permitió avanzar hacia el acuerdo definitivo.

El eventual desembarco del brasileño también supondrá un cambio de escenario respecto a buena parte de su carrera. Durante años fue uno de los protagonistas de los enfrentamientos entre Real Madrid y Barcelona, donde mantuvo una intensa rivalidad deportiva con Messi. Ahora ambos compartirían vestuario en busca de nuevos objetivos dentro del fútbol estadounidense.

La transferencia también marcará el final de la etapa europea de Casemiro. El mediocampista cerró un ciclo de cuatro temporadas en Manchester United y recientemente disputó su último partido con el club inglés en la victoria 3-2 sobre Nottingham Forest. Tras ese encuentro, recibió una ovación de los aficionados en Old Trafford y vivió un momento especial junto a su familia sobre el césped.

Con la incorporación del brasileño, Inter Miami reforzaría una estrategia centrada en reunir experiencia y talento internacional. La MLS continúa atrayendo figuras reconocidas del fútbol mundial y Casemiro se perfila como uno de los nombres más relevantes que llegarán a la liga una vez concluya el Mundial de 2026.

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