Revelan que Fernando Gago sufrió un infarto tras partido en Chile

La situación médica de Fernando Gago quedó esclarecida este sábado después de que Universidad de Chile difundiera un nuevo informe sobre el estado de salud de su entrenador. El parte emitido por la Clínica Alemana de Santiago confirmó que el técnico argentino sufrió un “infarto agudo al miocardio” y que debió ser sometido a un procedimiento de urgencia para tratar el problema cardiovascular detectado.

La actualización llegó luego de las primeras informaciones que habían señalado una hospitalización de emergencia tras el partido que el conjunto azul disputó recientemente en el fútbol chileno. El nuevo reporte entregó detalles sobre la intervención realizada y la evolución del exfutbolista de 40 años.

De acuerdo con el documento médico, a Gago “se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial”. El informe añadió que durante el procedimiento se le colocó un stent, dispositivo que permitió restablecer la circulación sanguínea de manera normal.

La clínica también informó que el entrenador presenta una evolución favorable. Según el comunicado, el argentino mantiene “buen ánimo” y comenzará en las próximas horas un proceso de rehabilitación cardíaca bajo supervisión médica.

Compartimos el parte médico oficial emitido por Clínica Alemana sobre el estado de salud de Fernando Gago.



¡Fuerza profe! pic.twitter.com/RPo9gdgzHc — Universidad de Chile (@udechile) June 20, 2026

Universidad de Chile reorganiza su cuerpo técnico mientras avanza la recuperación

La ausencia de Gago obligará a realizar ajustes inmediatos en la planificación deportiva del club. Universidad de Chile afrontará su próximo compromiso frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile sin la presencia de su entrenador en el banco de suplentes.

La responsabilidad recaerá temporalmente sobre Fabricio Coloccini, integrante del cuerpo técnico y principal asistente del estratega argentino. Mientras tanto, la institución seguirá de cerca la recuperación del entrenador antes de definir los pasos a seguir respecto a su regreso a las actividades cotidianas.

Durante la jornada, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, junto al gerente general José Ignacio Asenjo, visitaron a Gago en el centro médico. Tras el encuentro, la directiva destacó el compromiso mostrado por el técnico incluso antes de su hospitalización.

Fernando Gago sufrió un infarto y sus síntomas se empezaron a ver durante la conferencia de prensa de la U. De Chile. El DT tuvo que ser intervenido quirúrgicame de urgencia por problemas cardiovasculares.



?: @bolavip pic.twitter.com/M5Oq83pQPU — Federación Postera (@FedePostera) June 20, 2026

“Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar, es el compromiso que tiene con el club. Nos hace reconfirmar que creemos en su proyecto. Faltan procedimientos pendientes, no sé si salga de alta mañana. Es una noticia fuerte lo que le pasó, pero está en buenas manos. De temprano no se sintió bien, pero su compromiso con la U fue mayor”, expresó Pérez.

La dirigente también explicó cuál es el deseo inmediato del entrenador en medio de su recuperación. “Él quiere volver a entrenar, quiere estar en la cancha”, señaló.

El actual entrenador de Universidad de Chile inició su carrera en los banquillos en 2021 al frente de Aldosivi. Más tarde dirigió a Racing Club, donde conquistó dos títulos, antes de pasar por Chivas de Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa. Desde marzo de 2026 se encuentra al mando del conjunto universitario chileno.

Por ahora, el foco está puesto en su evolución médica, mientras el club espera que el proceso de rehabilitación avance de manera favorable tras la intervención que permitió estabilizar su condición cardiovascular.

Sigue leyendo:

· Argelia se queja oficialmente con la FIFA por decisiones arbitrales frente a Argentina

· Máximos goleadores de los Mundiales: cuántos partidos necesitaron Messi, Klose y Ronaldo

· La falsa noticia sobre el padre de Messi genera conmoción: fuerte debate en Argentina