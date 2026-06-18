Máximos goleadores de los Mundiales: cuántos partidos necesitaron Messi, Klose y Ronaldo

Desde el triplete de Lionel Messi ante Argelia, la euforia del Mundial 2026 ha crecido significativamente. Además de la disputa por quién acabará campeón, la tabla de máximos goleadores de los Mundiales está que arde.

El astro argentino y el alemán Miroslav Klose comparten la cima con 16 goles cada uno, sin embargo, al “10” le quedan más partidos para aumentar la cuenta.

Por detrás de ambos quedó el brasileño Ronaldo, con 15, marcando su última diana en el Mundial 2006.

Y aunque los reflectores están puestos sobre Messi en este momento, la proyección de Kylian Mbappé indica que podría superarlo. El francés tiene 27 años y suma 14 goles en Mundiales, después del doblete que le endosó a Senegal. Está empatado con el “Torpedo” Gerd Müller.

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Cuántos partidos necesitaron Messi, Ronaldo y Klose para ser máximos goleadores en Mundiales

La estadística principal se centra en el número de goles, pero la efectividad está determinada por el número de partidos que cada uno disputó para alcanzar la cima.

Ronaldo disputó cuatro Mundiales (1994-1998-2002-2006) y jugó 19 partidos, marcando 15 goles. Además, 8 de esos 15 tantos los anotó en Korea-Japón 2002.

Por su parte, Miroslav Klose metió sus 16 en 24 compromisos. Al igual que Ronaldo, el alemán participó en cuatro Copas del Mundo: (2002-2006-2010-2014).

Finalmente, Lionel Messi necesitó 27 partidos para alcanzar los mismos 16 que Klose. Y curiosamente jugó dos Mundiales más: 2006-2010-2014-2018-2022-2026.

Pero hay un factor que suma mérito al argentino y es que, a diferencia de Ronaldo y Klose, no es un delantero centro, sino un mediapunta.

Sin embargo, Kylian Mbappé rompe los papeles. El jugador del Real Madrid apenas necesitó 15 partidos para anotar sus 14 dianas, jugando solo tres Mundiales. Su proyección goleadora indica que el francés se convertirá pronto en el líder.

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